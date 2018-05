Recept: Pancakes mét

Verse pannenkoeken! De letters op de volant van het zonnescherm zijn niet te missen. Iedereen die vanonder de poort van de dierentuin richting de tram gaat moet de woorden wel zien. En na een dag vol verwondering en ge-heen-en-weer (vooral de onechte gaviaal, een krokodilachtig meterslang reptiel, werd met veel bezoekjes vereerd) zou een pannenkoek best lekker zijn.

Helaas. Het volantrestaurant blijkt van dichtbij een soort kebabtent. Die verse pannenkoeken gaan hier, huppekee, zo uit de magnetron op het bord – zo veel is haast wel zeker. Laat maar, we bakken thuis wel weer een keer.

Pannenkoeken doen het altijd goed, schrijft foodblogger en hobbykok Nigel van der Horst in zijn kookboek ”Chef met lef” (uitg. Luitingh-Sijthoff, 20 euro). Of ze nu groot of klein zijn, opgerold of niet. Hij geeft zelf maar liefst zes recepten voor pannenkoeken, à la de Amerikaanse pancake. Hij schaart ze onder de noemer „healthy comfort food”, zoals alle gerechten in zijn boek: van salades tot pizza. In informatieve hoofdstukken bindt hij de strijd aan met allerlei voedingshypes.

Intussen heeft zijn pancakebasisrecept (met bloem, havermeel en kwark) het in zich om een heuse hype te worden. Het resulteert in een stevige pancake die toch nog wat fluffy is en die je ook makkelijk uit de hand eet. Handig voor in broodtrommels, vind ik, hoewel ze warm het lekkerst zijn. Van der Horsts pancakes zijn allemaal variaties op dit recept, van gember-citroen- en dadel-banaan-kokospannenkoeken (voor beide recepten, zie rechts) tot een spannende variant met sriracha (scherpe Thaise saus) en cheddar.

Overigens heeft het hele kookboek iets spannends. Het heeft een stoere uitstraling in de stijl van de hobbykok –lange haren, tattoos– zelf. Ook het taalgebruik, met veel Engelse kreten, schuurt hier en daar („holy granola”). Voor wie daar doorheen kan kijken smaken de pancakes er niet minder lekker om. Ongetwijfeld stukken lekkerder dan in de kebabtent. Ik zou er haast voor teruggaan om dat te bewijzen.

Pancakes mét

Ingrediënten - 135 g bloem

- 75 g havermeel (of gemalen havermout)

- 75 g kwark (magere, volgens Van der Horst)

- 2,5 tl bakpoeder

- halve tl zout

- 2 eieren

- 175-225 ml water

- halve tl vanillesuiker

- zonnebloemolie (om in te bakken)

- eventueel vulling: geraspte schil van 1 citroen (en indien gewenst 1 cm gemberwortel, geraspt)

Bereiding

Doe bloem, havermeel, kwark, bakpoeder, zout en eieren (en naar wens geraspte citroen, gemberwortel, kokos, cacao en/of kaneel) in een kom. Voeg op het gevoel het water toe: het beslag mag best dik zijn, maar moet nog wel mengbaar zijn. Je kunt altijd later nog meer water toevoegen. Mix alles met een garde of blender tot een mooi beslag. Laat het bij voorkeur minimaal een kwartier staan om te rusten.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan op laag vuur. Schep een soeplepel (aldus Van der Horst, ik vond een juslepel een betere keus) beslag in de pan en bak de pannenkoek afhankelijk van de dikte in circa 1 tot 2 minuten per kant gaar.

Serveer de pancakes met toppings naar keuzen: poedersuiker, (agave)stroop en eventueel een blaadje munt.

Tip: ook lekker is de dadel-banaan-kokosvariant, met 30 g geraspte kokos in het beslag en 5 tl bakpoeder in plaats van 2,5 tl. Voeg na het rusten 2 in stukjes gesneden bananen, 100 g dadels in stukjes en 50 g walnoten in stukjes toe.

Serveer deze variant met bijvoorbeeld extra kokosrasp, banaan, honing, ahornsiroop, chocopasta of pindakaas.