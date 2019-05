Bijzondere nieuwheidjes voor senioren

Spullen voor in huis worden steeds slimmer. Robotstofzuigers en -grasmaaiers zijn al aardig ingeburgerd, maar wat te denken van een douche die je op afstand kunt bedienen? Zeeuwse studenten ontwikkelden er een. Met het bedieningspaneel –een computerschermpje– is de temperatuur in te stellen en met één druk op de knop wordt shampoo aan het water toegevoegd.

Ook drooglampen –eveneens via het scherm te bedienen– zijn onderdeel van deze douche. Handdoeken komen er dus niet meer aan te pas. In zorgcentra zou deze uitvinding zomaar een handige hulp kunnen zijn. Een medewerker hoeft alleen een paar keer het schermpje te bedienen en de douche doet de rest. Wel zo prettig, ook voor ouderen zelf. Jezelf kunnen wassen is immers het fijnst. Voor zover bekend is de slimme Zeeuwse douche (nog) niet op de markt.

beeld iStock

Pillenreminder

’s Ochtends een pilletje voor het hart, ’s middags een tabletje voor de bloeddruk, ’s avonds een capsule voor de cholesterol – hoe houd je bij wanneer je welk medicijn moet innemen? Pillendoosjes met vakjes zijn zó 20e-eeuws, in het huidige millennium schaft een beetje hippe senior een ”automatische pillenreminder” aan: een potje dat luid gaat piepen en een rood lichtje toont als het tijd is voor medicijneninname. Overigens zijn er ook apps die die waarschuwingsfunctie kunnen vervullen. Meer info: zembro.com/nl-NL/14- handige-gadgets-voor-actieve-senioren.

beeld AFP, Odd Andersen

Apps

Je telefoon gebruiken als vergrootglas? Verschillende apps bieden deze mogelijkheid. Ook handig: een app die elke dag een seintje geeft wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen én de thuisvoorraad bijhoudt. De MedAlert, ontwikkeld door de GGZ Friesland, is een voorbeeld, maar er zijn er veel meer te vinden in appshops van Google en Apple.

beeld ANP, Lex van Lieshout

Zora, Tessa en Pepper

Ooit gehoord van Zora, Tessa en Pepper? Dit zijn zogeheten zorgrobots. Ze lijken een beetje op mensen. In steeds meer zorgcentra zijn deze ‘wezentjes’ te vinden en hoewel het voor bewoners vaak even wennen is, kunnen ze het nodige betekenen. Zora bijvoorbeeld helpt ouderen bij bewegen en wordt vaak gebruikt bij groepsactiviteiten. De robot doet allerlei oefeningen voor, maar kan ook verhalen voorlezen. Pepper is een sociale robot en reageert op mensen. Is iemand een tijdje stil, dan maakt Pepper een geluid. Tessa helpt bij de dagelijkse dingen. Ze vertelt hoe iemands dag eruit ziet en herinnert aan afspraken. Er zijn ook robotachtige hulpmiddelen ontwikkeld. Obi bijvoorbeeld, is een robotarm die mensen helpt bij het –zelfstandiger– eten.

beeld ANP, Lex van Lieshout

Zorgrobot Lea

Een bijzondere robot is Lea. Dit is een robot en rollator ineen, die mensen helpt bij het uit bed komen en in een stoel gaan zitten.

Lea kan ervoor zorgen dat iemand met de ziekte van Parkinson, dementie of een niet-aangeboren hersenafwijking lang(er) mobiel blijft en zelfstandig kan wonen.

De bedenker en maker van Lea, Maja Rudinac-Voorneveld, kreeg in maart de Prins Friso Ingenieursprijs uit handen van de prinsessen Beatrix en Mabel.

Het apparaat is met 11.000 euro wel aan de prijs.

beeld ANP, Lex van Lieshout

Op digitale les

Wie niet zo’n held is met smartphone, Whatsapp of Facebook hoeft niet te wanhopen. Er zijn veel cursussen die stap voor stap uitleggen hoe het allemaal werkt. Bibliotheken en zorgcentra bieden geregeld groepscursussen aan. Een handig overzicht is te vinden op seniorweb.nl/cursussen. Online een training volgen is ook mogelijk. Een uitgebreid aanbod staat op Seniorweb.nl. De site is een niet-commercieel, online opleidingsinstituut dat tot doel heeft „de digitale wereld begrijpelijk te maken.” Voor zowel beginners als gevorderden is er veel te leren: foto’s bewerken, mailen, omgaan met de ov-chipkaart, starten met Samsung Galaxy of iPhone. De website biedt trainingen rond meer dan dertig verschillende onderwerpen. Een lidmaatschap kost 16 euro voor de rest van dit jaar; de online cursussen zijn dan gratis te volgen.

beeld iStock

Heupairbag

Een val zit in een klein hoekje en een heupbreuk is dan ook een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Twee Delftse studenten bedachten een oplossing: de heupairbag. In 2014 kwam de eerste op de markt en sindsdien zijn de ontwikkelaars de riem blijven doorontwikkelen.

De nieuwste versie is lichter en dunner dan de eerste en kan bovendien onder de kleren gedragen worden. In de riem zitten een sensor en software, die ervoor zorgen dat als iemand struikelt, de airbag de val direct opvangt. Prijs: zo’n 500 à 600 euro.