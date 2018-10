Website helpt bij lezen en leren belijdenisgeschriften

De opstellers van de Heidelbergse Catechismus hadden in 1563 een jong publiek voor ogen. Maar anno 2018 vinden juist veel jongeren het leerboek, net als de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, moeilijk te begrijpen. Met een website wil Ewout Boers dat veranderen.

De 28-jarige Sliedrechter, die in het dagelijks leven grafisch vormgever en websitebouwer is, ontdekte dat de Heidelberger niet gemakkelijk op internet te raadplegen was. „Vaak was de tekst als een lange lap terug te vinden, zonder vermelding van de bewijsteksten uit de Bijbel.”

Dat bracht Boers op het idee om een website te maken waarop de tekst van de Heidelbergse Catechismus te vinden is, inclusief de uitgeschreven bewijsteksten. „Bezoekers van de site kunnen kiezen tussen de originele tekst van de vragen en antwoorden van de catechismus, waarbij moeilijke woorden van een toelichting zijn voorzien, en de catechismus in gewone taal. Daarbij zijn Bijbelse begrippen als zonde, gerechtigheid en zaligheid behouden gebleven en toegelicht.”

Bezoekers kunnen ook beide versies parallel weergeven of de originele versie in stukjes knippen. „Om het leren te vereenvoudigen, is het daarnaast mogelijk om stukken tekst te verbergen. Ook is er een digibordviewer voor gebruik op scholen.”

Boers, lid van de christelijke gereformeerde Beth-Elkerk in Sliedrecht, heeft zijn website op eigen initiatief gelanceerd. „Ik wilde mijn gaven en talenten inzetten om dit stukje werk in Gods Koninkrijk te mogen doen. De website is niet gelieerd aan een stichting of denominatie.”

Ochtendmens

Het voltooien van de hertaling van de Heidelberger heeft Boers zo’n anderhalf jaar gekost. „De website heb ik in mijn vrije tijd gemaakt. Ik ben een ochtendmens, dus iedere morgen hertaalde ik een vraag. Daarnaast was het veel werk om de 1142 bewijsteksten in te voeren.”

Inmiddels werkt Boers aan een soortgelijke webpagina voor de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „Die staat al online, maar is nog niet helemaal af.” Met de Dordtse Leerregels hoopt hij daarna te beginnen. „Die zijn het moeilijkst te hertalen. Ik moet nog kijken hoe ik dat ga oppakken.”

De website van de catechismus staat nu ruim een jaar online en trekt doordeweeks zo’n vijftig unieke bezoekers. Op zondag zijn dat er twee keer zo veel. „Dan liggen de aantallen het hoogst aan het eind van de middag en ’s avonds na acht uur. Blijkbaar bezoeken die mensen de website thuis voor of na de avonddienst. Het is mooi dat mensen de site daarvoor gebruiken. Wie ’s zondags geen internet wil gebruiken, kan teksten van de site doordeweeks downloaden en printen.”

App

Als alle drie de websites zijn afgerond, wil Boers de inhoud ervan aanbieden in de vorm van een app voor de mobiele telefoon. „Dat heeft als voordeel dat de informatie dan ook zonder internetverbinding beschikbaar is. Ik hoop dat de tekst voor jongeren dan niet alleen beter te begrijpen, maar ook sneller te vinden is.”

>>belijdenis.nu