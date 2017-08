Verwondering in gg Westkapelle: Na 95 jaar een predikant

Ongeloof en verwondering. Die gevoelens overheersten bij de ouderlingen Dekker en De Visser toen ze hoorden dat de gereformeerde gemeente in Westkapelle voor het eerst in haar 95-jarig bestaan een predikant kreeg. „Ik heb wel drie keer gevraagd: Dus u komt echt naar Westkapelle?”

Sinds de oprichting in 1921 is de gereformeerde gemeente (gg) Westkapelle herderloos. Niet dat er nooit predikanten voorgingen: de pastorie diende als vakantiewoning voor tientallen voorgangers, die als tegenprestatie een of meer zondagen de gemeente dienden. Ouderling W. de Visser: „Ook werd Westkapelle altijd heel trouw door predikanten uit de omliggende gemeenten bedacht. Daardoor ging er gelukkig op de meeste zondagen een predikant voor.” Toch heerste er een bijna „euforische stemming” toen kandidaat J. de Kok op 22 juni het beroep van de gemeente aannam.

Vaker predikant voor lang vacante gemeente in GG

Ondanks dat het hartje zomer druk is op hun agrarische bedrijven, maken scriba De Visser en kerkenraadsvoorzitter ouderling A. B. Dekker graag tijd voor een toelichting op de andere werkzaamheden waarmee hun agenda gevuld wordt: de voorbereidingen op de komst van een eigen predikant voor Westkapelle. Op 20 september doet kandidaat De Kok intrede, maar volgende week al verhuist hij naar het dorp. En dan moet de pastorie tiptop in orde zijn.

„Dit kan niet”

Op de ledenvergadering op 20 juni bracht de gemeente gewoontegetrouw een beroep uit op een van de kandidaten. Groot was de verwondering toen kandidaat De Kok uit Krabbendijke twee dagen later belde dat hij het beroep aannam. Dekker zag het nummer van De Kok op zijn telefoon verschijnen: „Ik dacht: Dit kan niet, nee, dit kan niet. Toen hij zei waarom hij belde, moest ik snel gaan zitten.”

Ook De Visser kreeg een telefoontje en was eveneens enigszins van de kaart. „Ik heb tijdens het telefoongesprek wel drie keer gevraagd: Dus u komt echt naar Westkapelle?” Dekker: „Ook ik kon het aanvankelijk niet geloven.”

Reformatorische school

De gemeente, die zo’n 250 leden en doopleden telt, bestaat voor ongeveer de helft uit mensen die in Westkapelle zijn geboren en getogen. De overige leden komen van elders, meest uit omliggende dorpen als Meliskerke, Aagtekerke en Oostkapelle, zegt Dekker.

De meeste ‘import’ komt naar Westkapelle omdat er in het dorp, meer dan elders op Walcheren, aantrekkelijk geprijsde starterswoningen zijn te vinden, aldus de ouderling. „Vaak zie je dat mensen bijvoorbeeld naar Aagtekerke, 6 kilometer verderop, verhuizen als hun gezin groeit. Onder meer vanwege de reformatorische school die daar staat. Helaas zijn wij hen dan weer kwijt.”

Tientallen beroepen

De gemeente bracht de afgelopen decennia tientallen beroepen uit, waaronder jaarlijks op een van de kandidaten. De Visser: „Dat er al die jaren een ambt ontbrak, werd door de leden verschillend beleefd. Er waren er die het gemis van een eigen dominee ervoeren. Maar anderen vonden het wel prima zoals het tot nu toe ging. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat we hier vaak gastpredikanten hebben.”

Het nieuws dat de gereformeerde gemeente Westkapelle een eigen predikant zou krijgen, bracht meteen allerlei initiatieven op gang. De Visser: „De pastorie bijvoorbeeld is de afgelopen weken vergroot en gerenoveerd. Het eerste plan daarvoor lag al op 28 juni, zes dagen na de aanvaarding van het beroep, ter bespreking op de ledenvergadering. Die stemde unaniem voor, terwijl wij ons als kerkenraad vooraf nog afvroegen: We hebben 100.000 euro begroot, zou de gemeente dat niet te veel van het goede vinden?”

Wat ook op gang kwam, was een stroom van giften, van binnen en buiten de eigen gemeente. „Zelfs van mensen buiten ons kerkverband”, zegt Dekker. Een groot deel van de kosten voor het opknappen van de pastorie is daarmee gedekt. „Financieel gezien zijn we er nog niet, maar we hebben gemerkt dat de Heere ook als het gaat om praktische zaken bevestigt dat Hij ervan afweet. Het toewerken naar de bevestigings- en intrededienst werkt samenbindend. Tientallen vrijwilligers hebben hun schouders onder de verbouwing van de pastorie gezet, begeleid door de bouwcommissie. Velen leveren een bijdrage op andere wijze. Soms is er bijna te veel hulp.”

Voordat kand. De Kok op 20 september intrede doet, wacht scriba De Visser nog het nodige regelwerk. „De diensten zijn dan in Aagtekerke, omdat het kerkgebouw daar groter is dan het onze. We krijgen veel hulp uit deze gemeente.” Dekker: „Ook de classis en het kerkelijk bureau biedt ondersteuning om alles te regelen. Daar zijn we erg dankbaar voor.”

Minderheid

Naast dorpen als Aagtekerke en Meliskerke, waar de meerderheid van de bevolking lid is van de Gereformeerde Gemeenten, nemen plaatsen als Domburg en Westkapelle op Walcheren een andere plaats in. De Visser: „Wij vormen een kleine minderheid onder de ongeveer 2000 dorpsbewoners, die voor het merendeel onkerkelijk zijn. De bevolking verdriedubbelt bovendien in de vakantieperiode. Alles staat dan in het teken van recreatie. De meeste winkels, ook de supermarkt naast de kerk, zijn hier elke zondag open. Naast onze gemeente zijn er een hervormde en een vrije evangelische gemeente, maar nog niet de helft van de bevolking is bij een van de drie betrokken.”

De plaats van de gemeente, te midden van een grotendeels onkerkelijke omgeving, geeft volgens Dekker een zekere spanning. „Enerzijds moeten we open zijn tegenover anderen, omdat we een boodschap hebben voor heel de samenleving. Anderzijds trekt de wereld om ons heen ook aan ons.”

De Visser: „Wat dat betreft hopen we dat een eigen herder en leraar ook leiding kan geven in de omgang daarmee. Er is blijdschap en verwondering dat Westkapelle een predikant krijgt, maar je hoopt ook dat we die grote verantwoording allemaal voelen. De Heere zal eenmaal op het gesproken Woord terugkomen. Ons aller uitzien is dat de Heere de prediking rijk zegent onder jong en oud.”

Dekker: „Er is nu nog sprake van een wat euforische stemming, omdat we een eigen predikant krijgen, maar we hopen dat de gemeente blijft beseffen: deze dominee is door de Heere naar ons toe gezonden. Dat is een onverdiend wonder. Hij geeft de woorden van zijn Zender door.”

„Er is hoop voor andere vacante gemeenten”

Zestig jaar na het ontstaan van de gemeente in 1933 kreeg de gereformeerde gemeente in Waarde een eigen predikant. De komst van ds. Th. van Stuijvenberg betekende dat er veel werk verzet moest worden. Al heel snel stond er een nieuwe pastorie.

„Heel bijzonder” was het moment waarop ouderling G. van Veldhuisen in 1993 hoorde dat ds. Van Stuijvenberg uit Middelburg-Centrum het beroep naar Waarde had aangenomen. „Het ging als een lopend vuurtje door het dorp.”

De gemeente was gewend aan leesdiensten en het voorgaan door gastpredikanten, zegt Van Veldhuisen. „Er werd wel een paar keer per jaar beroepen, maar telkens zonder positief resultaat. Totdat ds. Van Stuijvenberg er door het beroep uit Waarde bij bepaald werd dat de Heere daar nog andere schapen had die ook moesten worden toegebracht.”

De komst van een eigen predikant betekende een enorme verandering voor de destijds 365 leden tellende gemeente. „Er kwam een vaste lijn in de prediking en ds. Van Stuijvenberg legde een basis voor het pastoraat. Hij wist als buitenstaander mensen aan het spreken te krijgen. Op die basis hebben andere predikanten later voortgebouwd.”

Het ledental van de gemeente verdubbelde in enkele tientallen jaren. Van Veldhuisen: „Voordien trokken jonge stelletjes nog weleens weg uit het dorp. Na de komst van een eigen dominee bleven we de eerste jaren maar groeien.”

Het onderhouden van een predikant betekende voor de leden van de gemeente ook dat er in de buidel moest worden getast. Dat gebeurde, stelt Van Veldhuisen vast. „De offervaardigheid bleek groot. Die pastorie stond er zó. Gods zorg voor de gemeente was duidelijk merkbaar.”

Van Veldhuisen noemt het „heel verdrietig” dat ds. Van Stuijvenberg in 1995, na twee jaar in Waarde gestaan te hebben, plotseling overleed. Toch bleef de gemeente niet lang herderloos. In 1996 verbond ds. H. Hofman zich aan Waarde. Hij zou elf jaar blijven. Daarna diende ds. M. Golverdingen de gemeente, van 2008 tot 2011. Sinds 2013 staat ds. D. W. Tuinier in het Zuid-Bevelandse dorp.

Volharden

De ouderling uit Waarde ziet dat er nog vele gemeenten zijn die al langere tijd vacant zijn. „Daar is nood.” Hoe daarmee als gemeente om te gaan? „Volharden. Niet alleen in het gebed. Ook in het beroepingswerk. Ds. Hofman ging in de tijd dat hij in Waarde stond regelmatig voor in Nieuwdorp. Die gemeente bracht trouw beroepen uit, maar telkens kwam er een bedankje. Ds. Hofman zei dan: „Ze moeten daar wel een groot geloof hebben dat ze toch blijven beroepen.” Maar nu staat ds. A. J. de Waard in Nieuwdorp. Laat ik de Dordtse Leerregels op dit punt maar nazeggen. Die stellen dat God goedertierenlijk verkondigers zendt van die zeer blijde boodschap, wanneer Hij wil en tot wie Hij wil. Dan is er voor andere vacante gemeenten ook nog hoop.”