TU Kampen mogelijk naar Utrecht of Zwolle

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) blijft vooralsnog in Kampen, maar krijgt de mogelijkheid om een nieuwe locatie te verkennen in Zwolle óf Utrecht. Dat besloten afgevaardigden van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zaterdag.

De besluiten worden op 28 november voorgelegd aan de algemene (plenaire) vergaderingen waar zij, naar verwachting, als hamerstukken passeren. Afgevaardigden van beide kerken vergaderden zaterdag digitaal.

Utrecht en Zwolle bieden de voorwaarden voor een toekomstbestendige huisvesting van de TUK, zo nam de vergadering het voorstel van het commissierapport over. Na 28 november zal het nog wel paar maanden kosten voordat de definitieve keuze gemaakt wordt door het college van bestuur van de TUK.

Het beleidsrapport van de TUK en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) stelt vast dat studenten, voordat zij voor een studie theologie en het predikantschap te kiezen, zich tegenwoordig eerst breder of pas op latere leeftijd oriënteren. Studenten uit de „natuurlijke achterban” van de TUK kiezen er soms voor aan andere theologische instellingen te gaan studeren. „Het mono-culturele imago van de theologische opleiding in Kampen en het ontbreken van een bredere academische inbedding in Kampen vormen overwegingen voor studenten om een studie elders te starten.”

Het zoeken van een plek van de universiteit in een brede academische structuur is een oude wens, zei Roel Kuiper, voorzitter van het college van bestuur, in zijn toespraak tot de vergadering. In een universiteitsstad is een wederzijdse instroming mogelijk: zowel naar de TUK als omgekeerd naar andere instellingen.

Groei

Hoewel het totaalaantal studenten aan de TUK niet eerder zo hoog was, is er voldoende instroom nodig om een complete bacheloropleiding te kunnen blijven aanbieden, zo stelt het rapport van TUK en NGP. Een verbreding van de instroom in de bachelor is nodig om de kwaliteit op peil te houden en voor de rijksbekostiging, maar is met name van belang om voldoende doorstroom naar de predikantenopleiding open te houden.

Het afgelopen jaar was er in Kampen een terugval in aanmeldingen vanwege het uitblijven van internationale studenten, als gevolg van de coronacrisis. De strategie van Kampen is om toe te groeien naar 200 studenten, zo stelde Kuiper. Momenteel kent de universiteit 150 studenten (ter vergelijking: de Theologische Universiteit Apeldoorn heeft er 100).

Verbreding van de opleiding vindt al plaats op het punt van de master, maar moet er ook zijn in de bachelor, stelde Kuiper, „want hoe breder de instroom in de bachelor, hoe meer instroom er is in de predikantsmaster.” De komende tien jaar zullen volgens hem honderd predikanten in de GKV met emeritaat gaan. Ook bij de NGK zullen deze cijfers oplopen. Alle vacatures bij elkaar genomen zullen er tussen de tien en vijftien studenten moeten instromen om in al de vacatures te voorzien. Dat zijn er momenteel slechts acht.

Financiën

De TUK heeft veel ambities, maar hoe is dit te realiseren binnen de financiële ruimtes, zo vroegen afgevaardigden Arie Sonneveld en Sjoerd Feenstra zich af. Kuiper zei dat de universiteit financieel gezond is, „al zijn we niet zonder zorgen op dit punt. Het streven naar groei en naar een meer robuuste en solide plaats van de TUK moet ook bijdragen aan versteviging van onze financiële positie. Klein maakt kwetsbaar.”

Administratief directeur Pim Boven stelde dat de TUK streeft naar een financiële positie die minder sterk leunt op de kerken. De universiteit ontvangt 1,8 miljoen euro van de GKV, maar door de laatste wettelijke verplichting van een cao-verhoging voor het personeel, vorig jaar, moest anderhalve ton meer aan salarissen uitbetaald worden, terwijl de kerkelijke bijdragen niet stegen. „Er is dus een nieuw kader nodig.”

GTU

In 2017 strandden de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), wat leidde tot een hernieuwde bezinning op de positie en strategie van de TUK, zo stelt het beleidsrapport van TUK en de NGP. Dankbaar is de TUK voor de komst van de NGP naar Kampen, wat zowel aansluit op het proces van kerkelijke hereniging als ook mag worden beschouwd „als opbrengst van het GTU-proces.”

Er is volgens het rapport een „vergezicht” nodig waarin confessionele theologische opleidingen naar elkaar toegroeien. „Dat was de gedachte achter de GTU, die nog altijd de moeite waard is. De TUK wil zich blijven inzetten voor die bundeling van krachten, theologisch, academisch en organisatorisch.”