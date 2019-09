„Theologie moet zich ook richten op nood in de wereld”

De Vrije Universiteit (VU) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) willen theologie beoefenen met een open oog voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en de grote noden in deze wereld.

Deze boodschap gaven decaan prof dr. Ruard Ganzevoort (VU) en rector prof. dr. Mechteld Jansen (PThU) maandag mee tijdens de opening van het academisch jaar in Amsterdam. Ze presenteerden samen de plannen voor het komende jaar.

Prof. Jansen nam koning Willem-Alexander als voorbeeld. Die gaf bij zijn aantreden aan watermanagement tot zijn beleid te maken. Daarmee gaf hij blijk van een vooruitziende blik.

Het thema ”water” zal de komende jaren ook op de agenda van de theologiebeoefening staan, aldus prof. Ganzevoort. Vanuit theologisch oogpunt valt er volgens hem veel over water te zeggen. In de Bijbel is water zowel bedreigend als zuiverend, zoals in de doop wordt gesymboliseerd.

De faculteit religie en theologie van de VU en de PThU hebben plannen om theologen en vertegenwoordigers van offshorebedrijven en watermanagement bij elkaar te brengen om samen te spreken over de bedreiging van water voor steden als Amsterdam, Djakarta en Kaapstad.

Prof. Jansen vulde aan dat naast water ook voedsel een onderwerp van theologische bezinning zal worden. Voedsel is net als water een onderdeel van de liturgie, maar het heeft ook te maken met maatschappelijke vraagstukken als schaarste en rechtvaardige verdeling.

Volgens prof. Ganzevoort zal daarom het thema ”roeping” centraal staan. Theologen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alleen roeping en passie noodzakelijk zijn, maar ook een goed gebruik van talenten om aan te sluiten bij de noden van de wereld.

Tijdens de opening van het academische jaar gaven verschillende afdelingen een inkijkje in lopende studieprojecten. Zo is de VU bezig met het verder uitwerken van ”blended learning”, een mengvorm van onderwijs op afstand door middel van computerprogramma’s en internet en ‘gewone’ colleges.

Prof. dr. Dorothea Nagy liet in haar presentatie zien welke impact migratie de eeuwen door heeft gehad op theologie en samenleving. Ze stelde dat theologische inzichten van belang zijn voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om het waarheidsgehalte van bekeringsverhalen van immigranten te bepalen.

Dr. Samuel Lian gaf een presentatie over het Centrum voor de Theologie van Immigratie.

Prof. dr. Henk Bakker van het Baptisten Seminarium ging in op het onderzoeksproject ”martelaarschap in dialoog”. Daarin worden getuigenissen van martelaren uit vijf verschillende godsdiensten –jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme– bestudeerd en met elkaar vergeleken.