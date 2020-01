Synode GGiN buigt zich opnieuw over kwestie Opheusden

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft donderdag in Barneveld een vervolgvergadering gehouden. Een van de bespreekpunten vormde de berichtgeving in diverse media deze week over de kwestie Opheusden.

Dat liet het moderamen van de synode donderdagavond weten.

In onder meer dagblad De Gelderlander werd maandag de suggestie gewekt dat het vertrek van ds. A. van Voorden bij de ggiN te Opheusden –in 2018– verband hield met zijn aanpak van incestzaken in de gemeente. „Een grondig onderzoek naar die scheuring door het allerhoogste kerkorgaan heeft nu naar boven gebracht dat het omgaan met en bespreken van ‘misbruik’ een rol speelde bij de kerkscheuring”, aldus De Gelderlander.

Hoewel enkele bezwaarde gemeenteleden tijdens het onderzoek door de synodale commissie Opheusden dit verband hebben gesuggereerd, is daarvan geen sprake, stelde de synode donderdag. Zowel de kerkenraad als ds. A. van Voorden, die in 2018 een gezamenlijk verzoek tot losmaking indienden bij de classis, benadrukte op de synode dit verband niet te zien.

Er is, anders dan in diverse media gemeld, evenmin sprake van een onderzoek door de plaatselijke kerkenraad. De synodale commissie heeft de synode van november 2019 geadviseerd zorg te dragen voor professionele behandeling en begeleiding voor de haar gemelde incestslachtoffers. Op verzoek van de synode zal de synodale commissie opnieuw in contact treden met desbetreffende gemeenteleden. Zowel de kerkenraad van Opheusden als ds. Van Voorden en de afgevaardigden op de synode stemden hiermee in. De synode heeft besloten dat de resultaten van het onderzoek zullen worden voorgelegd aan onafhankelijke deskundigen buiten het kerkverband om de aanpak te toetsen. De synode heeft moderamen- en commissielid ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk) aangewezen als woordvoerder in deze zaak.

Ten behoeve van het kerkverband fungeert al langere tijd een centraal meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers kunnen zich desgewenst ook wenden tot een soortgelijk meldpunt buiten het kerkverband.

Preses ds. A. Geuze (Gouda-Gerbrandyweg) opende de vergadering ’s morgens met een meditatie over Mattheüs 11:28-30: „Leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.” Vervolgens droeg hij de leiding van de vergadering over aan assessor ds. O. M. van der Tang (Alblasserdam). In het moderamen zaten verder ds. M. Krijgsman (Arnemuiden), ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk) en ouderling W. Verboom (Vriezenveen). Ouderling C. Dubbeld (Gouda-Gerbrandyweg) werd scriba-questor, ouderling M. W. Stouten (Terneuzen) tweede scriba.

Extra preekplaats ggiN Opheusden vervalt

Synode GGiN verklaart bezwaren Opheusden ongegrond