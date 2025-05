Vlaamse rooms-katholieken en protestanten gaan dezelfde Bijbelvertaling gebruiken

Dat maakten de bisschoppenconferentie van de Vlaamse Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), de uitgever van de NBV21, woensdag bekend.

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf, NBV21-vertaler Matthijs de Jong en de Vlaamse rooms-katholieken Jeroen Heiremans en Lode Aerts (v.l.n.r.), met een NBV21 en het huidige Lectionarium voor zon- en feestdagen. beeld Michiel Van Mulders

Bij de eucharistie en andere kerkelijke vieringen gebruiken rooms-katholieken in Vlaanderen nu nog een zogeheten Lectionarium uit de jaren zestig en zeventig. De tekst sluit nauw aan bij wat in 1975 de eerste Willibrordvertaling zou worden. „Omdat het taalgebruik intussen gedateerd raakt en de tekst soms wat ver verwijderd blijft van de bronteksten”, besloten de Vlaamse bisschoppen om vanaf advent 2027 een nieuw Lectionarium in te voeren, met als Bijbelvertaling de NBV21.

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf noemt dat een „historisch” besluit. „Nooit eerder in de afgelopen vijf eeuwen hebben protestantse en katholieke kerken dezelfde Bijbelvertaling gebruikt.”

Hij wijst erop dat de NBV21 een interconfessionele vertaling is. „Katholieke vertalers hebben eraan meegewerkt. Het was vanaf het begin van dit vertaalproject de bedoeling om een standaardvertaling te maken voor het hele Nederlandse taalgebied en voor de breedte van de kerken; dat was voor ons een belangrijk principe. Daarom staan zowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken in de NBV21.”

In de officiële liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is de Willibrordvertaling de standaard.