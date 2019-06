Royal Mission opent gebouw in Veenendaal

In Veenendaal is vorige week maandag het nieuwe opleidingscentrum van Royal Mission, aan de Schutterij 10, geopend.

Hiermee is „een nieuwe periode gestart voor ons als interkerkelijke vernieuwingsbeweging”, aldus Royal Mission. Directeur Martin Koornstra: „Hoewel onderzoeksrapporten en berichten in de media anders doen vermoeden, zijn wij van harte overtuigd dat de kerk van Nederland springlevend is en mogelijk zelfs aan de vooravond staat van een herleving. De vele signalen daarvoor zien wij dagelijks en dit mooie gebouw is daar ook een prachtig voorbeeld van.”

Zaterdag werd in een dankdienst het tienjarig jubileum van Royal Mission gevierd.