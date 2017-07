Predikant gevangenis Lelystad op non-actief

Een predikant die actief is in de gevangenis in Lelystad is op non-actief gezet nadat hij onvoldoende optrad tegen opruiende teksten tijdens bijeenkomsten die hij leidde.

Dat meldt Omroep Flevoland zaterdag op basis van het jaarverslag 2016 van de Commissie van Toezicht van het gevangeniswezen.

Tijdens kerkdiensten promootten gevangenen blackpower, een beweging van mensen met een donkere huidskleur die opkomt voor de belangen van die groep.

In de gevangenis zijn grensoverschrijdende teksten niet toegestaan. De kwestie kwam vorig jaar aan het licht toen gevangenbewaarders kerkdiensten bijwoonden. De gevangenbewaarders lichtten vervolgens de directie in.

De predikant werd overigens niet alleen op non-actief gesteld, omdat hij geen grip meer had op de kerkdiensten. In het verslag wordt gerept van nog meer zaken die rondom hem speelden, maar om wat voor zaken dat gaat, wordt niet gemeld, aldus Omroep Flevoland.