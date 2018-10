Pioniers diaconaal actief in Drachten

Gezinnen met kinderen zagen ze een voor een uit de kerk verdwijnen. Ook hun eigen tieners kregen ze niet meer mee naar de diensten. Nu zijn Janneke Plantinga en haar man Albert Riemersma betrokken bij pioniersplek Yours in Drachten.

De Oase is een van de vier wijkgemeenten van de protestantse gemeente Drachten. Jarenlang waren Albert (47) en Janneke (45) er meelevend lid en actief in het kinder- en tienerwerk. Het aantal jongeren slonk echter met het jaar. Ook bij hun eigen kinderen –nu 19, 17 en 14– kwam er een eind aan de kerkgang.

Albert kwam eveneens op afstand van de gemeente te staan. „Ik ben meegegaan in de ontwikkeling van onze kinderen. Janneke heeft wat meer discipline.” Intussen maakte Janneke een eigen proces door. „Ik kende de Bijbel, maar had die nog nooit van kaft tot kaft gelezen. Met hulp van een programma van Alpha Nederland ben ik dat in een jaar tijd gaan doen. Daardoor kwamen teksten voor mij tot leven.”

Samen met anderen ging Janneke op zoek naar nieuwe wegen om het christelijk geloof handen en voeten te geven. Dit leidde in juli 2016 tot de officiële start van Yours. Dit is nu een van de drie Friese pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), naast Nijkleaster in Jorwerd en De Plaats op Ameland.

In Drachten bleek het een zoektocht om het Evangelie op een andere manier met mensen te delen. Janneke: „We begonnen met maandelijkse bijeenkomsten in een café. De bedoeling was bij een borrel met worst en kaas inhoudelijke gesprekken te voeren en daarvoor niet-christelijke vrienden uit te nodigen. Maar dat werkte niet.”

Diverse bezoekers van Yours haakten af, terwijl Albert juist interesse kreeg om mee te gaan doen. Nu zetten Janneke en hij zich samen in voor de pioniersplek. Ze besloten diaconaal actief te worden in Drachten. Via stichting Present kwamen ze in contact met Patrick en Lucia. Deze kregen, met hun twee kinderen, vanwege opvoedingsproblemen en financiële zorgen, 24 uursbegeleiding bij een instelling en zouden op termijn doorstromen naar een ander huis.

Met hun drie tieners boden Albert en Janneke het gezin praktische hulp, bijvoorbeeld bij het grondig opruimen van hun toenmalige woonplek en later bij de verhuizing. „Eén keer per maand gingen we naar hen toe en staken we de handen uit de mouwen”, zegt Janneke, die ook voorzitter is van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN.

Als buddygezin trekken ze nog steeds met Patrick en Lucia en hun kinderen op. Voor die laatsten was de kennismaking spannend. Patrick: „We hadden onze twijfels en hielden eerst de boot af. We hoorden dat ze van de kerk waren en dachten: Wat is het voor gezin? Maar het klikte direct.”

Kerkelijke betrokkenheid kenden Patrick en Lucia van huis uit niet. „Ik heb wel op een christelijke school gezeten en iets meegekregen van de verhalen over Jezus”, zegt Patrick. Evenals Lucia gelooft hij „dat er iets is na dit leven.”

Lovend zijn ze over de ondersteuning die ze van hun „meeleefgezin” krijgen. „We kunnen alles met hen bespreken en ze staan altijd voor ons klaar”, zegt Patrick. Rond de verhuizing hielpen ook diverse mensen uit het netwerk van Albert en Janneke mee. „Dit huis was heel donker, net een bruin café. Wij wilden graag lichte kleuren. Met acht, negen man hebben we alles van boven naar beneden aangepakt.”

Lucia zegt dat ze soms moeite heeft met het huishouden. „De was doen, vind ik bijvoorbeeld lastig. Janneke helpt me om dit toch bij te houden.”

Albert en Janneke hopen meer mensen warm te maken voor het concept van buddygezinnen. Ze richten zich daarbij op een wijk met relatief veel sociale problematiek. „We hopen dat er kleine gemeenschappen ontstaan waarin mensen ook kunnen deelnemen aan een maandelijkse bijeenkomst”, zegt Janneke.

Recent bezochten de Friese pioniers op een zondag een vergelijkbaar initiatief in Amersfoort. Patrick en Lucia gingen mee. „Ik vind het interessant en sta ervoor open”, zegt Patrick. De bijeenkomsten richten zich op gezinnen. Het samen aan de slag gaan met een Bijbelverhaal en met of voor elkaar bidden, past bij de volgende fase van pioniersplek Yours, zegt Janneke. „De opdracht die Jezus ons geeft, is: Ga heen en maak discipelen. Dat is mijn verlangen. We dringen niemand het Evangelie op, maar willen wel graag met anderen delen wat wij belangrijk vinden.”

Patrick en Lucia heten in werkelijkheid anders.