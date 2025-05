Ds. Mink neemt afscheid van hervormd Sliedrecht

In de afscheidsdienst werd 1 Korinthe 15:14 gelezen. Dat was ook de tekst van de intrededienst op 29 mei 1983 in de gereformeerde kerk te Arnemuiden. In de verkondiging stond zondag de tekst uit 1 Korinthe 9:27 centraal, waarin Paulus zegt: „Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.”

Ds. G.J. Mink. beeld Paul van der Aa

Muzikale medewerking werd verleend door Kleinkoor Concertino onder leiding van Martin Zonnenberg en Marjolein de Wit, dwarsfluit.

Na de zegen werd ds. Mink toegesproken door burgemeester J.M. de Vries namens de burgerlijke gemeente Sliedrecht en door de voorzitters van de (algemene) kerkenraad.

De afscheidsdienst werd afgesloten met het zingen van Lied 583 uit Hemelhoog: ”Glorie aan God”.

Ds. Mink stond sinds 2017 in Sliedrecht. Daarvoor diende hij gemeenten in Arnemuiden, Katwijk aan Zee, Kampen, Maasdijk en Herwijnen.