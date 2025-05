Ds. Cornet neemt afscheid van cgk Nieuw-Balinge

Voorafgaand aan de dienst waren er enkele toespraken. Allereerst werd ds. Cornet met zijn gezin toegesproken door ouderling R. Ymker namens kerkenraad en gemeente. Aansluitend werd de bede uit Psalm 143:10 gezongen. Ds. A.A.L. Aalderink sprak als consulent en vertegenwoordiger van de classis Hoogeveen. Als laatste sprak ds. Cornet een dankwoord uit en liet hij het Gebed des Heeren vers 9 zingen.

In de dienst verkondigde ds. Cornet het woord uit Jesaja 55:1-13, met als tekstwoorden de verzen 10 en 11. Centraal stond het thema ”De zegen van Gods Woord”. Dit werd onderverdeeld in drie punten: voor de zaaier, voor de hoorder en voor God Zelf.

Ds. Cornet was sinds oktober 2017 in deeltijd aan de cgk te Nieuweroord/Nieuw-Balinge verbonden. De cgk in Nieuwpoort was vacant sinds het vertrek van ds. G.J. Post in juli 2023.