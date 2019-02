Organisaties: Christenvervolging China neemt toe

Het aantal geweldsincidenten tegen christenen in China is in 2018 sterk toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) op basis van cijfers van de Amerikaanse organisatie ChinaAid.

Volgens ChinaAid is het strenge beleid van president Xi Jingping de oorzaak van de toename van vervolging. Ook Richard Groenenboom, woordvoerder van SDOK, ziet de toename als gevolg van het beleid van president Xi.

Hoewel er over vervolging in China soms wisselende berichten in de media verschijnen, is er volgens Groenenboom een trend te zien die wijst op een verslechtering van de situatie voor Chinese christenen. „De cijfers die ChinaAid deze maand naar buiten bracht, zijn afkomstig van gezaghebbende bronnen in China, die al jarenlang alle incidenten rapporteren. We kunnen daarom met zekerheid zeggen dat er sprake is van een toename van het geweld tegen christenen. Ook wij krijgen signalen binnen van partners uit heel China over incidenten, al verschilt de situatie per regio. Kruisen worden van kerken gehaald en voorgangers worden tijdens diensten opgepakt.”

Dit geweld is het gevolg van de godsdienstwet die in februari vorig jaar van kracht is gegaan. Deze wet stelt dat minderjarigen, studenten, ambtenaren, militairen en leden van de Communistische Partij geen enkele kerk mogen bezoeken. De naleving van de nieuwe wet wordt streng gecontroleerd, aldus Groenenboom. „De overheid geeft mensen die christenen aangeven bij de politie een forse beloning, wat de vervolging stimuleert. Woordvoerders uit China vergelijken de situatie in bepaalde delen van het land met het beleid van Hitler of Mussolini in de jaren dertig.”

Verhouding

Het aantal christenen in China neemt sterk toe. Een stijging van het aantal geweldsincidenten lijkt daarom logisch – er zijn immers gewoonweg meer christenen om dwars te zitten. Toch staat de toename van het geweld niet in verhouding tot de groei van de Chinese kerk, stelt Groenenboom. „Het aantal vervolgingszaken is in 2018 met zo’n 700 procent gestegen, en het aantal vervolgde kerkleiders met ruim 400 procent. Dat staat niet in verhouding tot de groei van de kerk, die is gegroeid van 58 miljoen leden in 2010 naar –naar schatting– 97 miljoen op dit moment.”

Als reactie op de toename van de vervolging hebben Chinese voorgangers vorige week een online verklaring naar buiten gebracht waarin ze aangeven vast te houden aan hun geloof en oproepen tot een scheiding tussen kerk en staat. Deze verklaring is volgens Groenenboom door zo’n 400 voorgangers ondertekend; een klein percentage van alle voorgangers die de Chinese kerk rijk is. Met gevaar voor eigen leven: „Voorgangers die zo’n verklaring tekenen, lopen natuurlijk een enorm risico. Het is heel dapper dat ze zich zo uitspreken tegen het beleid van de overheid, en dat ze aangeven dat het geloof hun meer waard is dan hun eigen leven.”