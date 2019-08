Nepalese ex-leprapatiënt vergeet Nederlandse weldoener niet

Toen de Nepalees Amar Timalsina jong was, kreeg hij lepra en verstootte zijn omgeving hem. Nu reist hij de hele wereld rond om over de ziekte te vertellen.

Amar Timalsina is in Nederland voor een ontmoeting met de Nederlandse chirurg dr. Willem Theuvenet, die hem behandelde en ook hielp bij het terugvinden van een gerespecteerde plaats in de samenleving.

De ontmoeting vindt plaats op het kantoor van Leprazending Nederland in Apeldoorn, een christelijke stichting die strijdt tegen lepra. De organisatie heeft, samen met anderen, als doel dat na 2035 niemand meer lepra krijgt.

De ziekte, dezelfde als melaatsheid in het Nieuwe Testament, komt wereldwijd nog steeds veel voor. Lepra wordt verspreid door een bacterie en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan waardoor het gevoel in bijvoorbeeld handen en voeten verdwijnt, wat kan leiden tot verminkingen. Lepra is goed te bestrijden met medicijnen als de ziekte op tijd wordt ontdekt.

Timalsina (1977) is een van de gezichten van de strijd tegen lepra. Hij is voorzitter van IDEA Nepal, een tak van de internationale belangenorganisatie van leprapatiënten IDEA. In die hoedanigheid sprak hij eens de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties in New York toe. „Ik heb mijn waardigheid terug”, zegt hij.

Die waardigheid was hij verloren toen hij als jongen van twaalf jaar lepra had. Plaatselijke dokters konden hem in het dorpje waar hij woonde niet helpen en stuurden hem naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Uiteindelijk kwam hij terecht in het Anandaban Hospital van de (internationale) Leprazending.

Hier werd hij behandeld door de Nederlandse arts Wim Theuvenet. „Hij maakte zoveel indruk op me dat ik hem nooit vergeten ben. Zijn gedrag was een en al hulpvaardigheid. Hij zat aan mijn bed, luisterde naar mijn verhalen, inclusief alle pijn en frustraties.”

Nieuwe start

In zijn geboortedorp lag Amar eruit. Iedereen meed hem. Hij had geen vriendjes meer en kon zelfs niet meer naar school. Opnieuw ontfermde Theuvenet zich over hem. De arts zorgde voor een aanbevelingsbrief voor een weeshuis in Kathmandu, waar hij terechtkon. De jongen, die een goed stel hersens had, kon een nieuwe start maken en werd leraar. Nu reist hij als voorzitter van IDEA Nepal de wereld over.

Tijdens een bijeenkomst van Leprazending Nepal in 2015 hoorde Timalsina, die toen nog hindoe was, de directeur van Leprazending Australië praten over de liefde van Jezus, zoals beschreven in de ontmoeting met de melaatse in Markus 1. „Het raakte mijn hart en ik had mezelf niet meer onder controle. Ik wilde direct mijn hand opsteken om te zeggen dat ik in Jezus geloofde. Ik praatte met degene die naast me zat. Dat was een predikant. Daar, in die baptistenkerk, heb ik Jezus aanvaard als mijn Heere en mijn Verlosser.”

Timalsina gelooft vast dat de kiem voor die totaal onverwachte bekering gelegd is tijdens gesprekken met Theuvenet. „Ik moet meer van zijn woorden hebben opgenomen dan ik ooit gedacht had. Ik ben blij dat ik hem vorig jaar voor het eerst na twintig jaar weer gesproken heb. Hoewel wij nooit over het Evangelie gesproken hebben, heb ik het gevoel dat ik door de liefderijke opvang in het Anandaban Ziekenhuis Jezus heb leren kennen.”

Kleine kerk

Timalsina is weer welkom in zijn geboorteplaats, waar men gehoord heeft van zijn positie en waar hij zelfs de kans kreeg om het Evangelie te delen. Sinds vorig jaar is er een kleine kerk, waar Timalsina af en toe voorgaat.

In juni drongen hindoes het Anandaban Hospital binnen. Ze namen alle Bijbels mee en verbrandden ze. Regionale kranten zetten het ziekenhuis in een kwaad daglicht. Toen is Timalsina met vijf anderen naar een landelijke krant gestapt en hebben ze hun verhaal gedaan. „De rust is teruggekeerd.”