MAF-oprichter Stuart King in Engeland overleden

Stuart Sendall King, een van de oprichters van Mission Aviation Fellowship (MAF), is vrijdagavond op 98-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Folkestone in Engeland.

MAF Nederland, gevestigd op vliegveld Teuge, maakte het overlijden maandagmiddag bekend. Stuart King diende als technicus bij de Britse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Vliegtuigen brengen in oorlog dood en verderf, maar kunnen ook voor goede doelen gebruikt”, vertelde Stuart King in 2013 tegen het Reformatorisch Dagblad.

Stuart King werd medeoprichter van MAF. De eerste vlucht maakte hij op 13 januari 1949 in het Afrikaanse Kongo. Daarna bouwde de organisatie verder uit. Op latere leeftijd werd Stuart King emeritus-directeur van MAF in het Verenigd Koninkrijk. Hij bleef betrokken bij de internationale luchtvaartorganisatie om (medische) hulp en het Evangelie te brengen aan mensen in nauwelijks bereikbare gebieden. Stuart King was een inspiratie voor het wereldwijde MAF-team, zegt MAF Nederland.

De Brit bleef bescheiden. Wanneer mensen zijn prestaties voor MAF bewonderden, herinnerde Stuart King hen er altijd aan dat hij een gewone man was die een buitengewone God diende.

Stuart King diende MAF en zijn MAF-familie tot het einde toe met liefde, zegt MAF Nederland. „Zijn leven heeft meer mensen over de hele wereld beïnvloed dan ooit bekend zal worden.” Hij zal worden herinnerd als een collega met ,,humor” en een „aanstekelijke honger naar avontuur.”

Stuart King is auteur van het boek ”MAF, een verhaal van hoop” (2013), waarin hij hoogte- en dieptepunten van zijn vele vliegreizen beschrijft.