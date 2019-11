Ledental VGKN opnieuw gedaald

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) telden op 1 september in totaal 2001 leden. Dat is een afname van 69 ten opzichte van vorig jaar. Als alle leden van de vgkN Harkema op 1 januari overgaan naar de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), houden de VGKN iets meer dan 1200 leden over.

Dat blijkt uit de cijfers in het woensdagmorgen verschenen jaarboekje 2019-2020 van de VGKN.

Het ledental van de VGKN liet de afgelopen jaren een dalende trend zien. Telde het kerkverband in 2011 nog 2881 leden, in 2012 waren dat er 2813. In 2013 stonden er 2757 kerkleden in de boeken, in 2014 waren dat er 2715 en het jaar daarop 2693. In 2016 daalde het ledenaantal met ruim 450 leden tot 2235, grotendeels vanwege het vertrek van de gemeente van Garderen. In 2017 stond de teller op 2158 leden, vorig jaar op 2070.

De vgkN Harkema stapt per 1 januari over naar de VEG, met een proeftijd van twee jaar. Als alle 774 leden van die grootste gemeente van de VGKN overstappen naar de VEG, zou dat betekenen dat de VGKN ruim 1200 leden overhouden.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband houdt na het vertrek van de vgkN Harkema zes gemeenten over, vooral in het noorden van het land: Assen e.o., Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude, Noordwolde en Noordwijk. Er zijn acht (emeritus) predikanten.