Kroonluchter verlaat na 623 jaar tijdelijk Zutphen

Een kroonluchter die al 623 jaar in de Sint-Walburgiskerk in Zutphen hangt, verhuist voor een expositie tijdelijk naar Nijmegen.

De smeedijzeren kaarsenkroon hangt sinds 1395 in het bedehuis. Het is een van de zes zogeheten Jeruzalemluchters die nog in Europa te vinden zijn. De kroon symboliseert het hemelse Jeruzalem. Het voorwerp weegt zo’n 200 kilo en moet voor de verhuizing gedemonteerd worden.

De luchter is vanaf 13 oktober te zien bij de expositie ”Ik, Maria van Gelre” in Museum Het Valkhof in Nijmegen.