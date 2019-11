Kerstpakketten voor Polen en Roemenen

Leden van hervormde vrouwenverenigingen uit Andelst, Randwijk, Valburg en Zetten pakken woensdag in gebouw De Hoeksteen in Zetten honderden kerstpakketten in voor Poolse en Roemeense arbeidsmigranten in de Betuwe. Het gaat om 950 pakketten, meer dan in voorgaande jaren.

De Polen en Roemenen zijn vooral werkzaam bij boomkwekers, in de fruitteelt en in de (bloemen- en planten)kassen. In het kerstpakket zit dit jaar naast evangelisatiemateriaal en een Betuwse kerstgroet onder andere ook een chocoladeletter van een Betuwse bakker en een zakje met Nederlandse bloembollen (voorzien van gebruiksaanwijzing in de eigen taal).