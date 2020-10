Kerk Hijum heropend na grondige opknapbeurt

De Sint Nicolaaskerk in Hijum is recent officieel heropend na een grondige opknapbeurt. Het kerkgebouw, dat al sinds 1975 in bezit is van Stichting Alde Fryske Tsjerken, wordt de komende jaren steeds intensiever gebruikt, vertelde Nelleke Slagter van de plaatselijke commissie tijdens de heropening.

In de afgelopen jaren is de kerk sporadisch gebruikt. In de komende periode wil de plaatselijke commissie meer activiteiten organiseren, waaronder concerten en exposities. „Dit gaan we in nauwe samenwerking met het dorpshuis doen”, aldus Slagter. „We kunnen elkaar versterken.”

De kerk van Hijum, die stamt uit de twaalfde eeuw, is een van de oudste kerken die de stichting beheert. Het elektra is aangepakt, er is fors veel schilderwerk uitgevoerd en er is voeg- en metselwerk verricht.

Bij inspectie van de trekbalken van de kerk bleek dat een ervan waarschijnlijk uit het begin van de bouw dateert, dus uit de twaalfde eeuw. Die trekbalk is nu beter zichtbaar gemaakt en is bewust niet geschilderd, waardoor de geschiedenis zichtbaar wordt.

Het uurwerk in de toren, waarvan Monumentenzorg Leeuwarderadeel eigenaar is, is helemaal opgeknapt. De mechanische aandrijving is vervangen door de ‘ouderwetse’ aandrijving met gewichten.