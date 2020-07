Kand. P. C. Vlot neemt beroep aan naar gg Krabbendijke

Kandidaat P. C. Vlot heeft het beroep aangenomen dat de gereformeerde gemeente (gg) te Krabbendijke op hem had uitgebracht.

Hij bedankte voor de overige veertig beroepen die op hem zijn uitgebracht.

Kandidaat Vlot is samen met zijn gezin woonachtig in Dordrecht. Hij werd in 2016 toegelaten tot de predikantsopleiding aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Hij was de enige student in zijn leerjaar en werd begin juli door het curatorium beroepbaar gesteld. Voor zijn toelating tot de opleiding werkte hij als ambulancechauffeur.

De gg te Krabbendijke was vacant sinds het vertrek van ds. C. Sonnevelt in 2018. De gemeente telde 2071 leden en doopleden begin 2020.

