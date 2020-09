„Je moet de lente in de kerk wel willen zien”

In Gods Koninkrijk begint iets altijd klein, maar daarna groeit dat van lieverlee. „We zien in de Randstad de vruchten van een lente in de kerk, maar we moeten het wel willen zien en ook durven geloven”, vindt Jurjen ten Brinke.

Hij deed die uitspraak zaterdag tijdens de lancering van een online-event van ”Lente in de kerk”, genoemd naar het gelijknamige boek van ds. René van Loon. Ds. Van Loon beschrijft daarin het verhaal van opbloeiende oude kerken en nieuwe geloofsgemeenschappen.

Ds. C. M. van Loon: Heb oog voor lente in de kerk

De organisatie van het event lag in handen van Weetwatjegelooft.nl –platform voor de Bijbel, geloven en kerk-zijn van de Theologische Universiteit Kampen– en de Evangelische Omroep. Het event was de start van een serie van 18 webinars die de komende twee weken over tal van onderwerpen worden gehouden.

Graankorrel

Ten Brinke is al vijftien jaar kerkplanter in Amsterdam en werkt voor missionaire gemeente Hoop voor Noord. Terugkijkend zegt hij: „God heeft gewerkt en Hij gaat door. De Bijbel heeft het vaak over iets wat klein begint en groeit, zoals een mosterdzaadje en graankorrel. Er is geen ruimte voor pessimisme. Laten we ons niet richten op wat oud en dood is in de kerken. Een graankorrel moet eerst sterven, zoals Jezus aan het kruis, maar daarna komen de vrucht en het leven en ontstaat er iets nieuws. De kerk is haar machtspositie kwijt. Dat is niet erg, als er maar door de Geest geleide gelovigen zijn die focussen op de kern van de kerk.”

Alphacursussen

Ds. Van Loon, missionair predikant in Rotterdam, vertelde dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw de gedachte leefde dat de kerk in de havenstad zijn tijd wel had gehad. Navigators begonnen echter geloofscursussen, daarna kwamen de Alphacursussen. Migrantenkerken deden hun intrede. Inmiddels zijn dat er al ruim 150. „Er ontstond een nieuwe golf van geestelijk leven, de eerste golf van lente.”

„Maar hoe zit dat met de verhalen van afbraak en kerkverlating?”, vroeg presentator Marleen Stelling zich af. Ds. Van Loon: „De kerkverlating is groter dan de kerktoetreding. Laten we de reële proporties zien. Maar er zijn ook duidelijk tekenen van een nieuwe lente.” Hij verwees naar de kerkplanting Noorderlicht in Rotterdam. Die gemeente is in 2012 gesticht en wordt nu bezocht door zo’n 450 mensen, meest twintigers en dertigers.

„Wat dan te doen met het verhaal van krimpende gemeenten en grijze hoofden?”, vroeg Stelling vervolgens. „Dat zijn wel de mensen die de vlam brandend houden”, stelde ds. Van Loon. Zijn boek was daarom bedoeld als niets minder dan „een loflied op God.”

Migrantenpastor Ola uit Rotterdam vertelde dat God bezig is in Nederland. „God houdt van Nederland. Hij ziet dat mensen van het geloof afdwalen, maar Hij laat het vuur branden. Grote kerkgebouwen sluiten, maar nieuwe gemeenten ontstaan.”

In slaap

Veel kerken zijn in slaap gevallen, maar door de vluchtelingen is de lente in de kerk gekomen, vertelde Iraniër Osama al Tamimi. Hij vluchtte in 2003 uit Iran en kwam in 2007 via Syrië in Nederland. Daar kwam hij tijdens een christelijke conferentie tot geloof. De Iraniër wil niets liever dan zijn familie redden van de islam. „Het is de roeping van God om de liefde van Jezus aan anderen te laten zien en te vertellen.”

Petra de Jong, missionair consulent van de gemeente Via Nova in Amsterdam, was onder de indruk van wat er de afgelopen twintig jaar is gebeurd. „Er kwam zeker iets terug van wat verdwenen was. Dat biedt hoop voor plekken waar dit niet zo zichtbaar is.”