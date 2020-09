Jaaropening PThU en VU: Zoek samen naar waarheid en wijsheid

Zoek gezamenlijk naar waarheid, wijsheid en inspiratie in tijden van fysieke afstand. Met die oproep werd het academische jaar van de PThU en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam afgetrapt.

De jaaropening moest vanwege het coronavirus noodgedwongen online plaatsvinden. Studenten hoeven echter niet te vrezen dat door Covid-19 de kwaliteit van het onderwijs op het spel staat, zei prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). „Studenten zullen eersteklas onderwijs ontvangen.”

De decaan van de faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit (VU), prof. dr. Ruard Ganzevoort, wees de ruim 130 digitale aanwezigen op de theologische taak die hen wacht. Hij stelde die voor als een reis, waarin wordt gezocht naar wat het betekent om in deze tijd te leven. Om deze betekenis op het spoor te komen, moet volgens prof. Ganzevoort iedere levensbeschouwing meedenken. „Hoe reageren we op de fundamentele uitdagingen van duurzaamheid en klimaatverandering, racisme en radicale onzekerheid, waarmee we als samenleving te maken hebben? We willen een leergemeenschap zijn die op zoek gaat naar waarheid, inspiratie en wijsheid. Onze faculteit is het grootste interreligieuze laboratorium dat er bestaat. Islam, christendom en boeddhisme, liberaal en orthodox, relativisten en hardliners, zijn gezamenlijk op reis.”

De rector van de PThU sloot aan bij de woorden van haar Amsterdamse collega. „Diep nadenken over de situatie van onze planeet en wereld, dat is onze roeping. Wees daarbij niet bang voor verschillen.”

Prof. Jansen gebruikte de metafoor van een maaltijd om haar punt duidelijk te maken. „Psalm 34 spreekt van het proeven van de goedheid van de Heer. Het is belangrijk om niet alleen te eten wat je gewend bent, maar om ook gewend te raken aan smaken die je niet kent. Zo kun je de hoop, de angst en het geloof van anderen leren kennen.”

Studenten en medewerkers konden alvast een voorproefje nemen van wat er het komende jaar in het verschiet ligt. Op het ‘menu’ stonden onder meer de theologie achter het boek OER, afbeeldingen van Jezus in films en de actuele betekenis van Abraham Kuyper.