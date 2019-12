In een jaar tijd de hele Bijbel doorlezen

Wie zich voorneemt om in 2020 meer tijd vrij te maken voor Bijbellezen, zou kunnen overwegen een rooster te gebruiken waarbij je in één of twee jaar tijd de hele Bijbel doorleest. Benjamin Veldkamp en Anne Sophie de Deugd namen het afgelopen jaar de proef op de som.

Op internet, maar ook in Bijbels, kranten en tijdschriften zijn tal van roosters en leesplannen te vinden die aanmoedigen om de Bijbel te lezen. Soms zijn ze geordend aan de hand van een thema (vrouwen in de bijbel, gebed) of dogmatische kernthema’s als schepping, verlossing en kerk-zijn. Andere roosters richten de aandacht op een bepaald Bijbelboek of zijn bedoeld om de Schrift chronologisch door te lezen, in de volgorde waarin de Bijbel is geschreven.

Kluif

En dan zijn er nog de vele leesplannen die helpen om de Bijbel in één jaar, twee jaar of drie jaar tijd volledig door te lezen. Het veelgebruikte Discipleship Journal Bible Reading Plan bijvoorbeeld, al heeft de lezer hier met vier hoofdstukken per dag een flinke kluif aan. Of het Book-at-the-Time leesplan dat in twee hoofdstukken per dag voorziet.

Op internet circuleren veel Engelstalige titels, maar dat maakt voor het gebruik van een Bijbelleesrooster niet zoveel uit. Handig voor mensen die krap in hun tijd zitten, is het zogenoemde 5x5x5-leesplan, waarmee je het Nieuwe Testament in een jaar tijd doorleest. Vijf minuten per dag, vijf dagen per week. De genoemde roosters zijn gemakkelijk te vinden op het internet.

Een klassieker is het leesrooster van de negentiende-eeuwse Schotse predikant Robert Murray McCheyne. Dat is gratis of tegen een geringe vergoeding (van verzendkosten) te verkrijgen, bijvoorbeeld bij OMbookshop, maar hier en daar is het ook integraal op internet te vinden.

Ook de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) geeft het rooster van Robert Murray McCheyne uit, maar wel op details aangepast. In dit JBGG-Bijbelleesplan zijn ook een inleiding over en tips rondom Bijbellezen te vinden.

In vergelijking met andere producten in de webshop van de Jeugdbond wordt het echter niet goed verkocht, zegt jeugdwerkadviseur Dirk-Jan Nijsink. „Je moet denken aan aantallen tussen de vijftig en honderd per jaar.” Feedback op de uitgave komt er evenmin.

Nijsink denkt dat leesroosters en Bijbelwijzers minder in een behoefte voorzien dan vroeger. „Veel jongeren maken gebruik van een Bijbelapp of een dagboek.”

„Rooster is stok achter de deur”

Naam: Benjamin Veldkamp

Leeftijd: 34 jaar

Kerkverband: Christelijke Gereformeerde Kerken

„Eind vorig jaar riep de predikant van mijn kerkelijke gemeente in Heerde de gemeenteleden op om een leesrooster te gaan gebruiken waarbij we binnen een jaar de hele Bijbel uit zouden lezen. Vervolgens is het leesrooster van McCheyne uitgedeeld aan alle belijdende leden. De bedoeling is dat ieder dit voor zichzelf gebruikt.

Als je het rooster volgt, lees je vier hoofdstukken per dag. Bij het doorlezen van de Bijbel komen het Bijbelboek Psalmen en het Nieuwe Testament twee keer aan de beurt. Het lezen kost mij dagelijks ongeveer drie kwartier tot een uur. Ik lees uit de Studiebijbel in de Herziene Statenvertaling. De extra informatie en uitleg zorgen ervoor dat je de Bijbel beter gaat begrijpen en nieuwe inzichten krijgt.

De wens om de hele Bijbel door te lezen, had ik al langer. Toen het vanuit onze kerk werd aangemoedigd, was ik net in Genesis begonnen. Het tempo lag alleen lager omdat ik twee hoofdstukken per dag las. Toen het Bijbelplan van McCheyne beschikbaar kwam, ben ik opnieuw begonnen. Het rooster is een stok achter de deur om echt alles te lezen. Niet alle delen van de Bijbel, zoals de geslachtsregisters, zijn even uitnodigend. Een rooster gebruiken, stimuleert ook om de voorgenomen hoeveelheid te lezen, want een achterstand wegwerken, is best pittig.

Het lezen verdeel ik over de dag. Daardoor wil ik voorkomen dat het lezen van zo’n grote hoeveelheid tekst me gaat tegenstaan. Het vraagt discipline om het vol te houden.

De Bijbel op deze manier lezen, heeft een goede uitwerking op mijn stille tijd. Ik heb er meer plezier in gekregen en het verdiept mijn geloofsleven. Zo besef ik meer dan ooit dat we afhankelijk zijn van God en Zijn belofte.

Soms voelt het lezen als een verplichting, vooral als je hoofd vol zit met andere dingen. Dan voelt het alsof je ook nog even moet lezen. De vraag is of dat erg is. Tenslotte lees je op zulke dagen nog steeds Gods Woord en zijn er soms juist op die momenten teksten die je verrassen of aanspreken.

In 2020 begin ik opnieuw aan dit rooster, maar dan met als doel om de Bijbel in twee jaar tijd door te lezen en meer aandacht te hebben voor de toepassing in het dagelijks leven.”

„Mijn stille tijd kreeg meer diepgang”

Naam: Anne Sophie de Deugd

Leeftijd: 22 jaar

Kerkverband: Hersteld Hervormde Kerk

„Op Facebook stond in 2018 een oproep om proeflezer te zijn van ”Bijbel in een jaar”, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Samen met mijn moeder en toenmalige huisgenoot heb ik me opgegeven als deelnemer.

Ondanks dat ik met de Bijbel opgevoed ben en al mijn hele leven in dit boek lees, had ik nog nooit de hele Bijbel gelezen. Het leek me een mooie uitdaging. Voordat ik aan de pilot begon, las ik losse stukken uit de Statenvertaling, soms met een dagboek erbij. De ”Bijbel in een jaar” is verdeeld in 365 dagen, zonder maand- of weekindeling. Elke dag bevat een gedeelte uit het Oude Testament, een tekstgedeelte uit Psalmen of Spreuken en een stuk tekst uit het Nieuwe Testament.

Ik heb twee manieren uitgeprobeerd: alle gedeeltes in één keer lezen –samen met mijn vriend– en de drie stukken verdeeld over de dag lezen. Het was heel gaaf om deze uitdaging tegelijk met mijn moeder en huisgenootje en later ook met mijn schoonzus aan te gaan. We motiveerden elkaar om door te gaan en deelden onze ervaringen. Als ik alleen las, deed ik er ongeveer een uur over. Ik kocht een schriftje voor het maken van aantekeningen. Omdat ik de hele Bijbel doorlas, was ik nog meer gespitst op wat er stond dan normaal. Mijn stille tijd kreeg meer diepgang. De vertaling was nieuw voor me. Tijdens het lezen van de Nieuwe Bijbelvertaling hoorde ik de woorden van de Statenvertaling in mijn hoofd. Dat maakte me nieuwsgierig naar wat er in de grondtekst staat.

Overzichtelijk vond ik de indeling niet. Soms las ik een half verhaal uit het Oude Testament en een half verhaal uit het Nieuwe Testament en volgde de dag erna de rest van beide geschiedenissen. Dan gingen de verhalen wel een beetje door elkaar lopen.

Ik vond het moeilijk om vol te houden. Vooral omdat ik iedere dag veel moest lezen. Het kostte concentratie, tijd en energie om alles door te nemen, zeker als je het goed wilde doen. Daarnaast bleek het voor mijn vriend en mij lastig te organiseren om samen te lezen. We zijn dit jaar getrouwd. Op dat moment was het al niet meer mogelijk onze achterstand in te halen. Daarom hebben we ons voorgenomen in januari opnieuw te starten, nu echt samen.”