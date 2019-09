”Huiskamer voor Veenendaal” in voormalige Pniëlkerk

De voormalige christelijke gereformeerde Pniëlkerk in het centrum van Veenendaal heeft na elf jaar leegstand een nieuwe bestemming. Het pand, dat de naam DownTown heeft gekregen, wordt zaterdag, op Open Monumentendag en de Dag van de Architectuur, in gebruik genomen als ”huiskamer voor Veenendaal”.

Het jaartal 1913 prijkt op de voorgevel boven de ramen en de toegangsdeuren die een gotische boogvorm hebben. „Vroeger was dit een blinde muur, de achterzijde van de kerk”, zegt Ferry Gerritsen, commercieel directeur van Basiliek Veenendaal BV, de nieuwe eigenaar van het gebouw. „We zijn blij met het ontwerp van de architect. Hij gaf het pand weer de sfeer van een kerk. Jarenlang was dit een plek van ontmoeting, waar lief en leed werden gedeeld. DownTown wil dat weer in ere herstellen.”

Vanaf 1913 was de Pniëlkerk het kerkgebouw van de plaatselijke gereformeerde gemeente en later, na de schorsing van voorganger ds. R. Kok, van de christelijke gereformeerde kerk die toen werd gevormd. Deze gemeente verhuisde in 2008 naar elders in Veenendaal. De gemeente Veenendaal, die de kerk aankocht, selecteerde het DownTown-plan van Basiliek Veenendaal vorig jaar uit de voorstellen van geïnteresseerde partijen voor het gebouw. Basiliek Veenendaal beheert in Veenendaal al congres- en evenementencentrum De Basiliek.

DownTown staat aan het Thoomesplein, volgens de gemeente „een gezellig verblijfsgebied met groen en terrassen” en tevens de verbinding tussen de Hoofdstraat, de voornaamste winkelstraat, en het Kees Stipplein met culturele voorzieningen.

DownTown bundelt „een mix van functies”, omschrijft directeur Gerritsen. „Voor een zakelijke lunch of een gezellig kopje koffie met een vriend of vriendin kun je hier terecht, maar ook met een hulpvraag als je werk zoekt of iets wilt weten over opvoeding.”

Een grand café met 80 zitplaatsen en een speelhoek voor kinderen beslaan de begane grond. Boven komen een barbierszaak, een winkel met cadeauartikelen, twee vergader- en overlegruimten, flexibele werkplekken en dagopvang voor ouderen van de plaatselijke stichting Goed voor Elkaar. Youth for Christ verzorgt huiswerkbegeleiding voor jongeren, het Leger des Heils is aanwezig met kindercoaches. Ook worden er inburgerings- en taalcursussen gegeven.

Gerritsen: „In Veenendaal doen maatschappelijke organisaties veel moois, dat lang niet altijd zichtbaar is. In DownTown krijgen ze een plek waar mensen gewoon naar binnen kunnen lopen en een vraag kunnen stellen zonder dat ze meteen een etiket meekrijgen. Doordat partijen elkaar hier ontmoeten, verwacht ik onderlinge samenwerking. Het Leger des Heils wil al gaan voorlezen in de speelhoek, intussen kunnen ouders dan met een coach over de opvoeding spreken. Maar ik kan me ook voorstellen dat een oudere van de dagopvang graag eens voorleest.”

Ook ’s avonds zijn er activiteiten in DownTown. De zondagavond is gereserveerd voor een Alpha-cursus over het christelijk geloof, op donderdag is er een avond voor stellen, met huwelijkscursussen en lezingen. Met kerken in Veenendaal wordt nog overlegd over jeugdactiviteiten.

In DownTown gaan ook mensen aan de slag die (even) niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. „Zij worden ingezet in de keuken, in de bediening en in de winkel. Zo kunnen ze werkervaring opdoen”, aldus Gerritsen.