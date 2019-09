Heringebruikname Waalse kerk Haarlem

Komend weekeinde wordt de Waalse kerk in Haarlem, de oudste kerk van de Spaarnestad, na een restauratie van drie jaar, weer in gebruik genomen. Er komt een boekje uit over de kerk en over de restauratie.

De miljoenen euro’s kostende restauratie kon plaatsvinden dankzij gelden uit de nalatenschap van een mevrouw die vroeger voorzitter van de kerk was, deelt koster Cees Varkevisser mee. Het kerkgebouw is grondig opgeknapt. De wanden zijn gestuukt, de ramen verbeterd, het meubilair opgeknapt en het plafond is lichter geworden. „Er is bijna niets veranderd in het interieur in verband met de historische waarde”, zegt Varkevisser, „alleen is er vloerverwarming gekomen.”

De Waalse kerk dateert uit 1443 en was er eerder dan de Sint-Bavo. Het stadsbestuur schonk de kerk in 1586 aan de Walen. Aanvankelijk waren dat calvinisten uit de Zuidelijke Nederlanden. Later kwamen er vervolgde hugenoten uit Frankrijk bij.

Tijdens de twee maandelijkse diensten wordt er nog steeds in het Frans gepreekt. Varkevisser: „Frans als taal is een beetje uit. De diensten worden door een tiental mensen bezocht. We bezinnen ons op de toekomst. ’s Zondags blijft de kerk in ieder geval bestemd voor de eredienst. Door de week is het kerkgebouw ook geschikt voor zangavonden met koren en concerten.”

Er zijn nog twaalf Waalse gemeenten in Nederland. Ze maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.