Gabriele Kuby wint rechtszaak in genderzaak

De Duitse publicist en criticus van de genderideologie Gabriele Kuby heeft een rechtszaak tegen Deutschlandradio gewonnen. Een rechtbank van Hamburg legde de zender wegens smaad en laster een boete op, zo meldde de Duitse nieuwsdienst Idea zaterdag.

De veroordeling vond overigens al in december 2019 plaats. Grond voor de aanklacht was een bericht over het theaterstuk ”Vrees” uit 2015, waarin Kuby als een „zombie” getekend wordt die „haatpreken” zou houden. Verder werden haar uitspraken in de mond gelegd die het resultaat waren van manipulatie.

