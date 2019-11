Het Peruaans-Roemeense echtpaar Walter en Lixandra Figueroa is zondag namens stichting Philippus uitgezonden naar Peru.

De uitzending vond plaats vanuit ICF Rotterdam, waar het echtpaar lid is (hij als diaken). Ds. Coen Legemaate preekte naar aanleiding van 2 Korinthe 4:7, over de schat in aarden vaten. Namens stichting Philippus sprak Kees Moerman, voorzitter van het bestuur. Aan de handoplegging namen deel ds. Legemaate, Moerman en Gijsbert Koelewijn van de thuiscommissie Support Team.