Ds. Van der Meijden neemt afscheid van hervormd Rijssen

Ds. J. van der Meijden heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde gemeente in Rijssen (wijkgemeente 1). De predikant bepaalde zijn gehoor bij Hebreeën 13:20 en 21. Het thema van de preek was ”Toegerust verder”.

Nadat ds. Van der Meijden voor de laatste keer de zegen op de gemeente had gelegd, werd hij toegesproken door burgemeester A. C. Hofland van de burgerlijke gemeente Rijssen-Holten, door ds. W. C. Zuijderduijn namens het ministerie van predikanten en door voorzitter J. Harbers van de kerkenraad van wijkgemeente 1.

Ds. Van der Meijden en zijn echtgenote werden toegezongen door kerkenraad en gemeente, uit gezang 356 uit de bundel Weerklank. De predikant doet volgende week intrede in de hervormde gemeente te Bergambacht.