Ds. G. Gerritsen neemt beroep aan naar oggiN Grand Rapids (VS)

Ds. G. Gerritsen, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Hardinxveld-Giessendam, heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de oggiN te Grand Rapids (Michigan, VS).

Sinds mei 2018 is ds. Gerritsen predikant van de oggiN te Hardinxveld-Giessendam. Deze gemeente diende hij ook als lerend-ouderling (1999) en predikant (2001).

Vervolgens diende ds. Gerritsen de gemeenten te Stavenisse (2004), Salford (Ontario, Canada) (2008) en Echteld-Ochten (2014).

De oggiN te Grand Rapids is een afdeling van de gemeente te Salford.

Tijdens een classisvergadering in maart 2014 is een groep te Grand Rapids -die daarvoor al enige tijd samenkwam- officieel toegelaten tot het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

