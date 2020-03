Coronacrisis versnelt invoer kerk-tv

Sluit het bedrijf van Klaasjan Schaap gewoonlijk bij twee à drie kerken per week kerktelevisie aan, deze week is er contact met tientallen kerken tegelijk. Nu het coronavirus om zich heen grijpt, wordt beeld „kennelijk erg gewaardeerd.”

„Al onze lijnen zijn bezet, een moment geduld alstublieft.” Een belletje naar Schaapsound, een bedrijf dat audiovisuele installaties in kerken en aula’s plaatst, maakt duidelijk dat de werknemers deze dagen genoeg te doen hebben. „Sinds vorige week donderdag trekt het aantal telefoontjes behoorlijk aan”, beaamt de eigenaar. „Deze situatie is uniek. We zien een stijging van honderden procenten. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt.”

Al die kerken willen liefst zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem. Nu kerkgangers door de coronacrisis gedwongen thuis moeten blijven op zondag, is het zaak om ervoor te zorgen dat ze de dienst vanaf de bank zo goed mogelijk kunnen meemaken.

De ondernemer noemt het opvallend dat hij ook aanvragen krijgt van kerken „die altijd wat terughoudend waren in het aanleggen van kerk-tv, zoals gereformeerde gemeenten en hersteld hervormde gemeenten. De nood van dit moment neemt bij die kerken een drempel weg. In deze situatie wordt beeld kennelijk erg gewaardeerd. Het gaat om het Woord, zeggen wij, en dat is waar. Maar een kerkdienst is ook beleving. Volgens wetenschappers is 80 procent van de communicatie non-verbaal. Ook in een kerkdienst is non-verbale communicatie belangrijk. Je ziet het kerkgebouw, je eigen predikant, je hoort het orgelspel. In een uitzending kan dat allemaal visueel gemaakt worden. Dat heeft meerwaarde voor veel mensen, zeker nu je als gemeente niet meer bij elkaar kunt gaan zitten.”

Behalve van kerken krijgt Schaap aanvragen van uitvaartondernemers, nu begrafenissen noodgedwongen in kleine kring plaatsvinden. De inzet van audiovisuele middelen stelt belangstellenden in staat om op afstand een rouwdienst mee te beleven of een opname terug te kijken.

Op de kop

Is het mogelijk om in één week tijd kerk-tv aan te leggen? „Tot nu toe wel”, zegt Schaap. De overheidsmaatregelen hebben het bedrijf verrast, maar er is genoeg voorraad. De weekplanning ging op de kop. Daar waar het bedrijf normaal gesproken twee dagen uittrekt voor het plaatsen van een complete opstelling, plaatst Schaapsound nu, omwille van de snelheid, in drie à vier uur een basisopstelling met één camera. „Het wegwerken van de bekabeling is van later zorg.”

Volgens Schaap helpt hij kerken op dezelfde manier als een half jaar geleden. „Sommigen vragen of we hier garen bij spinnen, maar nee, de prijs is niet omhoog gegaan. Dat zou tegen ons principe ingaan.”