Christenen vieren Loofhuttenfeest Jeruzalem dit jaar online

De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) organiseert de christelijke viering van het Loofhuttenfeest dit jaar online.

Christenen uit alle delen van de wereld komen elk jaar naar Israël voor de christelijke viering van het Loofhuttenfeest, dat door de ICEJ wordt georganiseerd. Ze wonen conferenties bij die christelijke organisaties voor hen organiseren. Hoogtepunt is de Jeruzalem Mars, om solidariteit te betuigen met Israël.

Dit jaar is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om het feest in Israël te houden, daarom organiseert de ambassade een viering online. Het programma begint vrijdagochtend en duurt zeven dagen lang. Elke dag is er een uitzending van twee uur. Sommige onderdelen zijn al opgenomen, en andere worden live uitgezonden vanuit de studio’s van het Amerikaanse Trinity Broadcasting Network in Jeruzalem. Directeur dr. Jürgen Bühler van de ambassade: „Ons feestpakket bevat meer onderdelen dan ooit, met meer internationale sprekers en artiesten, en meer seminars en lezingen.” Wie niet live kan kijken, kan het programma later op de dag volgen. De programmaonderdelen blijven voorlopig online staan.

Tot nu toe hebben ruim 4000 mensen zich aangemeld voor de virtuele viering. David Parsons, woordvoerder en adjunct-directeur van de ICEJ, zei woensdag te verwachten dat het aantal aanmeldingen tot meer dan 6000 zal oplopen. Christelijke televisienetwerken zullen het programma bovendien dagelijks live uitzenden. „Ik verwacht dat we in totaal tienduizenden, mogelijk zelfs honderdduizenden, zullen bereiken.”

De Internationale Christelijke Ambassade werd in september 1980 opgericht, nadat dertien landen (waaronder Nederland) hun ambassades terugtrokken.