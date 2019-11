Caspari Center: Aantal Messiaanse Joden verdubbeld of verdrievoudigd

Het Caspari Center in Jeruzalem, dat onderzoek doet naar de Messiaanse beweging in Israël, schat dat het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël in twintig jaar tijd ongeveer is verdubbeld of verdrievoudigd.

Dat zou betekenen dat hun aantal sinds 1999 is gegroeid van 5000 naar 10.000 of 15.000. Oorzaken zijn immigratie uit andere landen, de groei van Messiaanse families en de toetreding van mensen die tot geloof zijn gekomen.

Het niet-vertelde verhaal

Het Caspari Center deed in 1999 voor het eerst diepgaand onderzoek naar de Messiaanse beweging in Israël. Dit leidde tot de publicatie van ”Feiten en mythen over de Messiaanse gemeenten in Israël.” Het huidige onderzoek, dat inmiddels twee jaar duurt, moet een duidelijk beeld geven van de actuele omvang van de groep Messiasbelijdende Joden, mede omdat er „speculatieve schattingen” de ronde doen die volgens het centrum nergens op gebaseerd zijn. De vermelde cijfers schommelen doorgaans tussen de 10.000 en 50.000.

In een op de website gepubliceerd interview deelt directeur Alec Goldberg alvast wat inzichten op grond van de voorlopige resultaten. Samen met coördinator David Serner interviewde hij tot dusver bijna alle voorgangers van Russischsprekende gemeenten, alle Ethiopische voorgangers en alle voorgangers van internationale gemeenten, in totaal 160 mensen. Naar schatting zijn er in totaal 240 gemeenten.

Volgens Goldberg is het aantal gemeenten ongeveer verdrievoudigd en is het aantal gelovigen verdubbeld of verdrievoudigd. „Omdat we ons onderzoek nog niet hebben voltooid, kunnen we niet meer dan schattingen geven.” Wel kan hij de schatting al met enkele cijfers staven. „In 1999 bedroeg het aantal gelovigen in totaal ongeveer 5000. Tegenwoordig is dat het aantal gelovigen in Russischsprekende gemeenten. Bovendien weten we dat het aantal plaatselijke gemeenten vermenigvuldigd is door de vele nieuwe initiatieven.”