Belijdeniscatechisatie volgen via WhatsApp

De kerken in Nederland hebben veel activiteiten afgelast vanwege het coronavirus. Predikanten zitten niet stil en ontplooien alternatieven voor kerkelijke bijeenkomsten. Een greep uit de initiatieven.

De hersteld hervormde gemeente in Ede belegde woensdagavond een bidstond. De kerkenraad van de Gelderse gemeente besloot om gedurende de periode dat de normale kerkelijke activiteiten niet doorgaan elke woensdagavond een gebedsmoment te houden. De predikant doet een kort openingsgebed en leest aansluitend een gedeelte uit de Bijbel. Na de meditatie verzorgen twee ouderlingen het gebed. De bidstond vindt plaats om 19.30 uur en is live mee te luisteren.

Podcast

Ds. J. M. D. de Heer, predikant van de gereformeerde gemeente van Middelburg-Centrum, hield dinsdagavond een meditatie die online mee te luisteren was via de website van de kerk. Hij sprak over Micha 6. Door de grote belangstelling was de site al snel uit de lucht. Ook volgende week wordt er een meditatie gehouden.

Ds. W. A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente in Dordrecht, preekte woensdagavond over Psalm 77. De dienst werd live uitgezonden op de site van de gemeente en op YouTube en trok meer dan 11.000 luisteraars.

Ds. E. Fokkema, voorganger in de Protestantse Kerk in Nederland, houdt zondagmorgen een dienst in de Wilhelminakerk in Beemte Broekland. Voor deze dienst, waaraan organist Jan-Kees Karels uit Apeldoorn medewerking verleent, kunnen luisteraars gebedspunten doorgeven aan de predikant. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.

De christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal heeft woensdag haar eerste podcast gelanceerd. In de uitzending, die ruim een kwartier duurt, leest ds. F. W. van der Rhee een Bijbelgedeelte en houdt hij een meditatie. Ook gaat de predikant voor in gebed. Het geheel wordt omlijst door muziek. De podcast komt iedere woensdagmorgen beschikbaar zolang de coronacrisis duurt.

Belijdeniscatechisatie

De stichting Jijdaar, die jongerenavonden organiseert, annuleert bijeenkomsten. De avonden gaan digitaal wel door. Ook is er de mogelijkheid om live in de uitzending te reageren.

Ds. M. van Dam van de hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst heeft voor zijn belijdeniscatechisanten een filmpje opgenomen als start voor een gesprek op WhatsApp. Het filmpje geeft uitleg over de vijf functies van de gemeente. De centrale vraag luidt: „Hoe kun je gemeente zijn in deze coronatijd?” Een WhatsAppgesprek met negen catechisanten blijkt wel lastig te zijn als je op elkaar wil reageren, stelt de predikant. Vrijdagavond krijgt ook de andere belijdenisgroep op deze manier catechisatie.