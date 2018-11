Advocaat: Asia Bibi vrij, maar nog veel onduidelijkheid

De Pakistaanse christin Asia Bibi is woensdag vrijgelaten uit de gevangenis en is onderweg naar Nederland.

Dat meldden Pakistaanse media woensdagavond. Advocaat Saif-ul-Malook bevestigt via stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) dat Asia Bibi vrij is, maar geeft ook aan dat er nog veel onduidelijkheid is over de situatie.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt woensdagavond desgevraagd niet te kunnen bevestigen dat Asia Bibi onderweg is naar Nederland.

Tegenover persbureau ANP zegt ChristenUniekamerlid Voordewind dat het nog onduidelijk is waar Bibi zich bevindt. Geruchten dat de vrouw in een vliegtuig zou zitten op weg naar Nederland, kon hij niet bevestigen

Woordvoerder Jan Dirk van Nifterik van HVC zegt dat berichten dat de vrouw onderweg zou zijn naar Nederland „onbevestigde geruchten” zijn, die gebaseerd zij op uitlatingen op de Pakistaanse staatstelevisie. „Het nieuws van de vrijlating is echter van verschillende kanten bevestigd. Vandaag werd in veel Nederlandse kerken Dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Voor mij is de meest bijzondere dankdag ooit.”

Dinsdagavond al zette het Pakistaanse leger de omgeving van de gevangenis en het vliegveld in Multan af. Dat was volgens ingewijden een aanwijzing dat de vrijlating van Bibi op handen was.

De Pakistaanse christin Asia Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed gelasterd zou hebben. In 2014 bekrachtigde het gerechtshof in Lahore dit oordeel. Op 31 oktober haalde het Pakistaanse hooggerechtshof echter een streep door dit vonnis.

Zaterdag kwam de advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, aan in Nederland. Naar eigen zeggen was hij hiertoe gedwongen, omdat hij in Pakistan zijn leven niet zeker was.

De zaak-Bibi is een van de meest geruchtmakende rechtszaken waarbij de Pakistaanse blasfemiewetsartikelen werden ingezet. Het gaat om artikel 295 van het Pakistaanse wetboek van strafrecht. Dat kent drie categorieën. Categorie A gaat over het beledigen van heiligen, daarop staat een boete. Categorie B gaat over het beledigen van de Koran, daarop staat een levenslange gevangenisstraf. Categorie C betreft het beledigen van de profeet Mohammed. Dat kan worden bestraft met de dood.

Asia Bibi maakte zich volgens islamitische collega’s met wie ze in 2009 op het land aan het werk was, schuldig aan het lasteren van de profeet Mohammed. Ze werd daarop ter dood veroordeeld.

De zaak-Bibi trok internationaal veel belangstelling. Vanuit Westerse landen en via de Europese Unie werd jarenlang diplomatieke druk op Pakistan uitgeoefend om Asia Bibi vrij te laten.

In Pakistan zorgde de vrijspraak van de vrouw vorige week voor grote opschudding. Aanhangers van de radicaalislamitische TLP-partij gingen de straat op en richtten vernielingen aan. Bij de rellen werden in diverse steden ook christelijke wijken aangevallen. De rust keerde weer nadat de Pakistaanse regering de TLP had verzekerd dat er een nieuwe rechtszaak tegen Bibi kon worden gestart en dat de vrouw gedurende de looptijd daarvan het land niet zou mogen verlaten.

Zie rd.nl/asiabibi voor meer artikelen over de zaak-Bibi.