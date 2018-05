Doe mee met RD-illustratiewedstrijd

Illustreren is een vak apart. Er komt creativiteit bij kijken, maar er zijn ook beperkingen: de illustratie moet passen bij een verhaal en moet voldoen aan de wensen van de opdrachtgever.

Om nieuw talent boven water te krijgen, organiseert het Reformatorisch Dagblad een illustratiewedstrijd. Christine Stam-van Gent uit Kampen heeft een verhaal geschreven, waarbij deelnemers een passende illustratie kunnen maken.

Het verhaal om te illustreren: Vogeltje

Voorwaarden

1. Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.

2. De illustratie wordt aangeleverd op A4-formaat (digitaal of op papier).

3. Meerdere inzendingen per persoon zijn mogelijk, met een maximum van drie.

4. Alle technieken zijn toegestaan, van potloodtekening tot fotografie, van collage tot digitaal werk.

5. De inzendingen worden anoniem beoordeeld door een jury bestaande uit illustrator Marijke ten Cate, schrijfster Christine Stam-van Gent en RD-redacteur Rudy Ligtenberg.

6. De jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, creativiteit en functionaliteit.

7. De inzendingen kunnen tot uiterlijk zaterdag 15 september worden ingeleverd, bij voorkeur via de mail (redsecr@refdag.nl), of per post (Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactiesecretariaat, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn), o.v.v. ”Illustratiewedstrijd”.

8. De uitslag wordt bekendgemaakt in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 13 oktober.

9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

10. Mensen die als professioneel vormgever of illustrator actief zijn en medewerkers van EMG zijn uitgesloten van deelname.

Prijzen

De winnaar van de wedstrijd krijgt een TOPcursus van illustrator Marijke ten Cate aangeboden.

De tweede- en derdeprijswinnaars ontvangen het boek ”De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw” van Saskia de Bodt (red.).

Als aanmoedigingsprijs stelt uitgeverij Columbus ”Neushoorn en narwal. Kijk en zoek in de schepping” van Corien Oranje en Marieke ten Berge beschikbaar.

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate (1974) studeerde in 1997 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen, later opgegaan in ArtEZ in Zwolle. Al tijdens haar opleiding –ze koos voor de richting Illustratie– werd haar eerste prentenboek uitgegeven. Sindsdien illustreert ze kinderboeken en prentenboeken voor uitgevers als Lemniscaat, Clavis en Callenbach. Voor ”Altijd Tijger” kreeg ze in 1999 een Vlag en Wimpel van de Penseeljury. Met haar tekeningen voor de Prentenbijbel (uitg. Royal Jongbloed/NBG ) raakte ze in brede kring bekend. Samen met ateliergenoot Irene Goede biedt ze via de TOPcursus illustratie cursussen aan voor beginnende en meer ervaren illustratoren.

In haar lezing op de inspiratiedag van 14 juni (zie elders op deze pagina) vertelt Ten Cate hoe het leven van een illustrator eruitziet. Waar loop je zoal tegen aan? Hoe ontwikkel je je eigen stijl? Haar verhaal zal illustrators in spe inspireren, maar laat hen tegelijk met beide benen op de grond staan.

Bij voldoende aanmeldingen zal Ten Cate ook een workshop geven. Centraal staat de vraag hoe je verschillende beeldaspecten kunt inzetten om je illustratiewerk interessanter te maken. Deelnemers leren enerzijds kijken en analyseren en kunnen ook zelf proberen en oefenen.

Daan van Oostenbrugge

Daan van Oostenbrugge (1994) hield als kind al van strips tekenen. In 2011 won hij een tekenwedstrijd van het Reformatorisch Dagblad. Hij volgde van 2012 tot 2014 een schriftelijke cursus illustreren aan de LOI Hogeschool, nadat hij onder meer om principiële redenen was gestopt met de kunstacademie.

Hij tekende ruim zes jaar strips voor de jongerenpagina’s van het RD, werd gevraagd voor kindermagazine Kits en maakte zijn eerste boekillustraties voor uitgeverij De Banier. Inmiddels tekent Van Oostenbrugge ook in opdracht voor andere christelijke uitgevers, zoals Den Hertog en Gebr. Koster.

De jonge tekenaar werkt veel met potlood, pen en kleurmarkers. Voor simpeler en strakke lijnen gebruikt hij een tekentablet. Sinds kort houdt hij zich ook bezig met 3D-tekeningen en animaties.

In de workshop op de inspiratiedag legt Van Oostenbrugge de nadruk op het aantrekkelijk verbeelden van werelden en personages. Hoe nodig je als illustrator kinderen (of volwassenen) uit om een boek te lezen? Wat voor sfeer roep je op? De deelnemers kunnen na de introductie aan de slag met een fragment uit ”Rome, sweet Rome” uit de Bas en Charlotteserie, die Van Oostenbrugge illustreerde.

Peter Nuyten

Peter Nuyten (1962) studeerde van 1988 tot 1992 grafische vormgeving en illustratie aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (HKA, tegenwoordig ArtEZ). Hij is gespecialiseerd in het maken van (militair-)historisch verantwoorde illustraties. Na zijn opleiding begon hij zijn loopbaan als grafisch ontwerper. Later ging hij voor grote Nederlandse educatieve uitgeverijen zoals Noordhoff, Thieme, Zwijsen, Malmberg en Jongbloed werken aan educatieve uitgaven en kinderboeken. Sinds 2009 schrijft en tekent Nuyten eigen commerciële realistische en historisch georiënteerde strips. Voor uitgeverij Den Hertog in Houten maakt hij illustraties voor onder meer kinderbijbels.

Nuyten past in zijn werk slechts een paar technieken toe, zowel conventionele als digitale. Hij schetst graag met potlood op papier; ook voor de uitwerkingen maakt hij gebruik van papier. Het definitieve werk scant hij in en bewerkt hij digitaal.

Tijdens de workshop op de inspiratiebijeenkomst legt Nuyten uit hoe je in enkele stappen van een tekst een visualisatie kunt maken. De deelnemers gaan aan de slag met een fragment uit het jeugdboek ”Halt in gevaar” van John Flanagan (deel 9 van ”De grijze jager”).