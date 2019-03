Actieboek ”Lichtval” van Marianne Grandia: kleine novelle met een rijke inhoud

Soms kun je in zó’n negatieve spiraal zitten dat er niks meer positief binnen kan komen. Alles wat gezegd en gedaan wordt, wordt negatief uitgelegd. In een huwelijk kan dit verwoestend zijn. De ander kan niets goed doen en jijzelf zit in de slachtofferrol. Hoe kan dit doorbroken worden, zodat er weer ruimte komt voor mildheid en vergevingsgezindheid?

Marianne Grandia heeft dit op een prachtige manier uitgewerkt in een kleine novelle, ”Lichtval”, het actieboek voor de Week van het Christelijke Boek (20 t/m 30 maart). Ze laat twee hoofdpersonen aan het woord, Thijs en Jolanda, die allebei worstelen met de gevolgen van onuitgesproken woorden. Hun huwelijk staat zwaar onder druk en er staat al een afspraak met een mediator om over een scheiding te praten.

Grandia houdt de lezer een spiegel voor en ongetwijfeld zullen veel lezers zich herkennen in de vaak zo kleine ergernissen die het dagelijks leven van hun glans kunnen beroven. Ze laat Thijs een ontroerend eerlijke brief schrijven, die binnenkomt. Openhartig vertelt hij over zijn tekortkomingen, maar ook over zijn beloften naar God en Jolanda toe. Hij vraagt om een tweede kans, een nieuw begin, omdat hij ervoor wil kiezen om Jolanda gelukkig te maken. Hij is bereid om de onderste weg te gaan, die van vergeving en verzoening, samen met God.

Een kleine novelle met een rijke inhoud, geplaatst in de juiste lichtval, waardoor de lezer wordt aangemoedigd om met genade naar zichzelf en de ander te kijken.

Boekgegevens

Lichtval, Marianne Grandia; uitg. KokBoekencentrum; 93 blz.; € 4,95.