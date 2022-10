De klimaatactie bij het Meisje met de parel in het Mauritshuis leidt tot verontwaardigde reacties in de museumwereld. Klimaatactivisten lijmden zich donderdagmiddag vast bij en aan het beroemde schilderij van Johannes Vermeer, dat met glas is beschermd. „Voor geen enkele aanval op kunst hebben wij begrip”, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam.