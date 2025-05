EHBO-expert: ga niet altijd voor die toptijd en blijf drinken

Meerdere lopers werden zondag onwel tijdens hardloopevenementen in Leiden en Leeuwarden. In de Friese hoofdstad overleed een deelnemer van de halve marathon tijdens het evenement LOOP. Ook hadden zo veel mensen medische zorg nodig, dat de organisatie het niet verantwoord vond om door te gaan. De kortere afstanden werden afgelast.

Met temperaturen van rond de 25 graden was het weliswaar warm, maar niet extreem heet. Van Romburgh legt uit dat gewenning een belangrijke factor is. „Voor flinke pieken is het lichaam niet gemaakt. Als de temperatuur in korte tijd van 15 naar 20 graden gaat, kan dat al grote invloed hebben.”