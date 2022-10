Schilderij Meisje met de parel in Mauritshuis niet beschadigd

Het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Haagse Mauritshuis is niet beschadigd door de klimaatactie van donderdagmiddag, laat het museum weten in een verklaring. „De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd.” Het is de eerste klimaatactie bij een museum in Nederland, nadat eerder al diverse andere schilderijen in Europa werden besmeurd.