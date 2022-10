Haar debuut ”​Broeder Ezel” werd goed ontvangen in literaire kringen. ​Nu, drie jaar later, ligt er opnieuw een roman van Liesbeth Goedbloed in de winkels. In ”Zonder ons geen nieuwe dag” speelt het christelijk geloof ook een rol. „Al gaat het verhaal deze keer niet over schuld en boetedoening, maar over zingeving.”