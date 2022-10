De democratie kon niet voorkomen dat Hitler in 1933 de macht greep in Duitsland. Maar zouden de toenmalige grondwet en het staatsrecht aldaar dat wel gekund hebben? De Leidse jurist en rechtsfilosoof Raisa Blommestijn (1994) schreef er een boek over – of eigenlijk twee. Een proefschrift en een pamflet.