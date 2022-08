FNV verwacht grote opkomst bij NS-staking in het westen vrijdag

FNV verwacht een „grote opkomst” bij de staking in het westen van het land vrijdag, net zoals dat woensdag het geval was in de noordelijke provincies. „De staking gaat door. Ik verwacht dat er bijna niks gaat rijden, heel vervelend voor de reizigers”, zegt een woordvoerder van de vakbond. Welke trajecten expliciet geraakt gaan worden is nog onbekend. De NS komt naar verwachting later op de dag met reizigersinformatie voor vrijdag.