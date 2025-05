Israël verwerpt EU-druk over Gaza na voorstel Veldkamp

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dinsdag dat een „grote meerderheid” van de EU-buitenlandministers voor een herziening van de overeenkomst met Israël is vanwege de „catastrofale” situatie in Gaza.

De herziening, die was voorgesteld door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp, zal zich richten op de vraag of Israël zich houdt aan een mensenrechtenclausule in de overeenkomst.