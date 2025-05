Een op drie Nederlanders heeft zorgen om explosies in buurt

In Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland is de groep mensen die zich zorgen maakt het grootst. Dit zijn ook de provincies waar het vaakst explosieven afgaan. Meer dan vier op de tien Flevolanders hebben naar eigen zeggen al eens een ontploffing met schade meegemaakt in hun buurt. In Noord- en Zuid-Holland is dit zo’n drie op de tien. In Limburg en Brabant hebben minder mensen ervaring met een explosie dan in bijvoorbeeld Utrecht of Gelderland, maar zijn de zorgen naar verhouding wel groter.

Mensen die in grote steden wonen maken zich het vaakst zorgen: zo’n 40 procent is bang voor een explosie. Maar ook in dunbevolkt landelijk gebied is dit ongeveer een kwart.

Sinds enkele jaren worden steeds vaker explosieven, vaak zelfgemaakte zware vuurwerkbommen, opzettelijk afgestoken. Dit jaar gingen tot nu toe op zeker 350 verschillende plekken explosieven af, blijkt uit een telling van het ANP op basis van politie- en mediaberichten. In de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Almere gebeurde dit het vaakst. In 2024 vonden minstens 900 explosies plaats, in 2023 ongeveer 400. De politie denkt dat bij ongeveer de helft van de explosies geen link is met criminaliteit, maar sprake is van ruzies.

Kieskompas voerde de enquête begin mei 2025 uit. 10.382 volwassen Nederlanders vulden deze in. Zij reageerden op de stelling „Ik maak me wel eens zorgen dat er (nog) een explosie plaatsvindt in de buurt waar ik woon”.