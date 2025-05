D66, BBB en CU komen met idee voor ‘vereenvoudigingsdag’

Deze woensdag presenteert het kabinet zijn financiële verslag van vorig jaar en komt de Algemene Rekenkamer met onderzoek naar de onderbouwing van de uitgaven. Die traditie heeft de financiële verantwoording van kabinetten verbeterd, vinden Kamerleden Hans Vijlbrief (D66), Henk Vermeer (BBB) en Pieter Grinwis (ChristenUnie). Ze zien daarom iets soortgelijks voor zich, gericht op vereenvoudiging.

De drie partijen willen dat het kabinet jaarlijks met plannen komt om de regels rond belasting, toeslagen en sociale zekerheid minder ingewikkeld te maken. De Tweede Kamer zou deze plannen dan later in het voorjaar behandelen. Geld dat de plannen kosten of opleveren, kan volgens het voorstel aan bod komen in aanloop naar Prinsjesdag of de voorjaarsnota.

Een grote stelselhervorming is een kwestie van de lange termijn, schrijven D66, BBB en ChristenUnie. Op de korte termijn denken ze dat er ook stappen mogelijk zijn. Bij andere momenten in het politieke jaar gaat het vaak over koopkracht, wat juist tot ingewikkeldere regels zou leiden.