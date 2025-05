Politieonderzoek naar Jeffrey en Emma ook in de nacht doorgegaan

De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan na de vondst van een auto in het water in Winschoten. Daarvan komt het kenteken overeen met dat van de grijze Toyota Avensis van de vader van de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). Een woordvoerster van de politie Noord-Nederland zegt dat ze nu nog geen update kan geven, maar dat er later op de ochtend waarschijnlijk meer informatie naar buiten wordt gebracht.