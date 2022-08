Hoe icetea uit een fles of uit een blikje smaakt: ik kan er eerlijk gezegd niet over meepraten. Voor mij valt dit drankje in de categorie sinas, cassis en cola. Zoet en koud, maar dan zonder luchtbelletjes. Als ik mag kiezen neem ik op een warme dag net zo lief een kop koffie of een mok hete thee. Van zo’n pittig drankje kikker je ook op; niet door de suiker maar door de cafeïne.