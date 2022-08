Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Archimedesstraat. Het herenhuis op nummer 215 wordt medio 2021 door een makelaar aangeprezen als „absolute blikvanger” en een pand met „de mooiste art-nouveaugevel van Den Haag.” Dat is niet bezijden de waarheid. Het huis is gebouwd in 1900, zoals een jaartalsteen in de zijgevel vermeldt. De art nouveau of jugendstil is op de top van zijn populariteit als in Den Haag een nieuwe wijk verrijst: Duinoord.