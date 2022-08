Tegenover het Heilige Geesthuis in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch staat een bijzonder pand. Boven de deur van Hinthamerstraat 89 prijkt een bord met de naam: Het Rood Hekken. De geschiedenis van het huis gaat terug tot het jaar 1300. Al vanaf 1883 is er een bakkerij en bakkerswinkel gevestigd. Sinds 2005 is dat De Broodspecialist.